Британцы разработали технологию печати лекарств на дому

Быстро развивающиеся разработки в области 3D-технологий могут позволить пациентам создавать лекарства для лечения хронических заболеваний в домашних условиях, пишет The National.

Последние новинки фармацевтической промышленности, показывающие на что могут рассчитывать пациенты в будущем, были представлены на медицинском форуме Dubai Health Forum. Одним из активных разработчиков создания технологии 3D-печати лекарственных средств и изделий медицинского назначения является британская биотехнологическая компания FabRx.

Для создания лекарств на 3D-принтере фармацевтам предлагается изготовить исходное сырье, которое позволит создавать таблетку с правильной дозировкой лекарственного препарата. По мнению разработчиков, подобная технология позволит уменьшить количество поддельных лекарств, так как исходное сырье и формы для печати повторить будет практически не возможно.

Отмечается, что в первую очередь подобной технологией планируется оснастить клиники, которые получат возможность производить необходимые лекарственные препараты самостоятельно.

«Наша идея заключается в том, чтобы запустить эту технологию в больницах, а также сделать доступной для пациентов в домашних условиях. В конечном итоге мы хотим прийти к тому, чтобы пациенты смогли создавать индивидуальные лекарственные препараты, выписанные им врачом, самостоятельно. При правильном применении этот метод будет дешевле для пациентов», - отмечают представители FabRx.

На сегодняшний день 3D-препараты были испытаны только на животных. В ближайшее время планируется запуск клинических исследований. Разработчики уверены, что технология может быть запущена в массовое использование уже в течение двух лет. Отмечается, что эта технология позволит снизить стоимость дорогих препаратов, в том числе, тех, которые используются при лечении рака.