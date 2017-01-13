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Минздрав разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно

17:05 13.01.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Минздрав вместе с экспертами по информационным технологиям доработал законопроект о телемедицине — оказании медицинской помощи через интернет и другие средства связи. Ведомство согласовало его с заинтересованными ведомствами и внесло в правительство.

В документе, копия которого есть у РБК, Минздрав прописал возможность дистанционных приемов у врачей, во время которых медицинские работники смогут устанавливать диагноз и назначать лечение дистанционно. Последняя версия документа также разрешает удаленно выписывать электронные рецепты, в том числе на наркотические и психотропные вещества.

Пока ведомство не прописало порядок проведения консультаций и не уточнило, при каких заболеваниях применять телемедицину возможна, а при каких нет. Также еще не известно, с помощью каких платформ будет происходить общение врача и пациента. Минздрав отдельно разработает порядок проведения телемедицинских консультаций, подтвердили РБК в пресс-службе министерства.

Предыдущая версия документа была менее радикальной. «Консультации между врачом и пациентом ограничивались разговорами о профилактике и возможностью приглашения пациента на прием. Врач не мог давать какие-либо рекомендации по лечению или назначению лекарств», — пояснил РБК член Экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус. В таком виде документ не решал задачу повышения доступности медицинской помощи, уточнил он.

Дистанционный способ общения с пациентом не снимает с медицинского работника ответственности за врачебные ошибки и нанесение ущерба здоровью больного, уверен Гурдус. «Оказание медицинской помощи онлайн и офлайн не может отличаться юридически. И в том, и в другом случае идет сбор анамнеза, заполнение медицинской документации и выписка рецепта. Только врач может решить, достаточно ли ему полученной на приеме информации или требуется дополнительное обследование», — рассказал он.

Еще в первой редакции закона было предусмотрено утверждение порядка выписки электронных рецептов и подписи электронного согласия, ​поэтому после подготовки всех необходимых подзаконных документов не стоит опасаться медицинских ошибок при дистанционном консультирования в большей степени, чем во время приема у врача, подчеркнул Гурдус.

Министерству необходимо прописать процедуру упрощенной идентификации врача и пациента, определить требования к оператору телемедицинских систем, обеспечивающему возможность дистанционной консультации, заметил заместитель директора по правовым вопросам и инициативам Фонда развития интернет-инициатив Искендер Нурбеков. Это поможет решить вопрос с ответственностью медработников.

​Работа над проектом закона будет продолжаться, рассказал Гурдус. Экспертный совет при правительстве направил в департамент информационных технологий и связи правительства замечания по документу (есть у РБК). Их авторы просят более подробно описать способы идентификации врачей и пациентов, включить в закон основания для закупки специального оборудования государственными учреждениями здравоохранения и дать четкие требования к оператору медицинских услуг. Но, несмотря на замечания, документ готов к внесению в Госдуму, уверен он. «Динамика обсуждения вопросов, связанных с созданием законодательных рамок для телемедицины, и конструктивная позиция Минздрава позволяют рассчитывать на принятие закона до конца весенней сессии», — заметила в разговоре с РБК представитель «Яндекса» Анна Иванова-Голицина.

Дистанционные консультации врачей — адекватная мера для улучшения доступности медицинской помощи, заметил член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Главное — разграничить, в каких случаях телемедицину применять можно, а в каких лучше обратиться к врачу лично или вызвать скорую помощь.​​

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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13.01.2017, 19:42
Елена Москва

Полный бред...
Вот зачем это? Чтобы побольше бабок срубить за эту телемедицину? Надеются, что те, кто сейчас консультирует по телефону или Скайпу, радостно побегут легализоваться? Щаз...
Да, сбор жалоб и анамнеза - это важная часть диагностики, иногда самая важная. Но зачем лишать себя важнейшей информации, которая содержится в осмотре? У нас что, слишком хорошо диагнозы ставятся, что можно их точность еще уменьшить? Или решили, что, раз студенты все равно не учатся адекватно осматривать больных, а молодые врачи этого не умеют и не хотят, лучше сразу от осмотра отказаться?
Мне кажется, что уважающий врач себя на это никогда не пойдет.
Дистанционно можно иногда дать рекомендации больному, которого хорошо знаешь - скорректировать терапию или строго сказать, что надо срочно прийти на прием, потому что описываемые симптомы вызывают серьезные опасения. Но ставить первичные диагнозы и назначать лечение... Не, Скворцовой я бы рискнула. И Чубайсу. И Медведеву. А уж Горбачеву - даже по фотографии.
Но нормальных пациентов-то жалко...
13.01.2017, 19:20
Евгений В

На периферии для обычных граждан уже давно заменили диагнозы и лечение на на кисель ТВ. Кроме всего, в отличие от "боярышника" научились рекламировать лекарства, которые не лечат. но и не наносят сегодняшний губительный вред. Интересно есть ли такая медицинская "помощь" в других странах?
13.01.2017, 19:14
Следующий шаг: разрешить врачам

обучаться по Скайпу, получать по е-mail дипломы и бабло за консультации и лечение по, опять жеш, скайпу.
НО: за каждое обращение доступ по sms, как бесплатный интернет в московском транспорте: денег за sms ворью вполне хватает на всех.
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