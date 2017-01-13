Минздрав разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно

Минздрав вместе с экспертами по информационным технологиям доработал законопроект о телемедицине — оказании медицинской помощи через интернет и другие средства связи. Ведомство согласовало его с заинтересованными ведомствами и внесло в правительство.

В документе, копия которого есть у РБК, Минздрав прописал возможность дистанционных приемов у врачей, во время которых медицинские работники смогут устанавливать диагноз и назначать лечение дистанционно. Последняя версия документа также разрешает удаленно выписывать электронные рецепты, в том числе на наркотические и психотропные вещества.

Пока ведомство не прописало порядок проведения консультаций и не уточнило, при каких заболеваниях применять телемедицину возможна, а при каких нет. Также еще не известно, с помощью каких платформ будет происходить общение врача и пациента. Минздрав отдельно разработает порядок проведения телемедицинских консультаций, подтвердили РБК в пресс-службе министерства.

Предыдущая версия документа была менее радикальной. «Консультации между врачом и пациентом ограничивались разговорами о профилактике и возможностью приглашения пациента на прием. Врач не мог давать какие-либо рекомендации по лечению или назначению лекарств», — пояснил РБК член Экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус. В таком виде документ не решал задачу повышения доступности медицинской помощи, уточнил он.

Дистанционный способ общения с пациентом не снимает с медицинского работника ответственности за врачебные ошибки и нанесение ущерба здоровью больного, уверен Гурдус. «Оказание медицинской помощи онлайн и офлайн не может отличаться юридически. И в том, и в другом случае идет сбор анамнеза, заполнение медицинской документации и выписка рецепта. Только врач может решить, достаточно ли ему полученной на приеме информации или требуется дополнительное обследование», — рассказал он.

Еще в первой редакции закона было предусмотрено утверждение порядка выписки электронных рецептов и подписи электронного согласия, ​поэтому после подготовки всех необходимых подзаконных документов не стоит опасаться медицинских ошибок при дистанционном консультирования в большей степени, чем во время приема у врача, подчеркнул Гурдус.

Министерству необходимо прописать процедуру упрощенной идентификации врача и пациента, определить требования к оператору телемедицинских систем, обеспечивающему возможность дистанционной консультации, заметил заместитель директора по правовым вопросам и инициативам Фонда развития интернет-инициатив Искендер Нурбеков. Это поможет решить вопрос с ответственностью медработников.

​Работа над проектом закона будет продолжаться, рассказал Гурдус. Экспертный совет при правительстве направил в департамент информационных технологий и связи правительства замечания по документу (есть у РБК). Их авторы просят более подробно описать способы идентификации врачей и пациентов, включить в закон основания для закупки специального оборудования государственными учреждениями здравоохранения и дать четкие требования к оператору медицинских услуг. Но, несмотря на замечания, документ готов к внесению в Госдуму, уверен он. «Динамика обсуждения вопросов, связанных с созданием законодательных рамок для телемедицины, и конструктивная позиция Минздрава позволяют рассчитывать на принятие закона до конца весенней сессии», — заметила в разговоре с РБК представитель «Яндекса» Анна Иванова-Голицина.

Дистанционные консультации врачей — адекватная мера для улучшения доступности медицинской помощи, заметил член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Главное — разграничить, в каких случаях телемедицину применять можно, а в каких лучше обратиться к врачу лично или вызвать скорую помощь.​​