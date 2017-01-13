Морские огурцы помогли создать новый иммуностимулирующий препарат

Ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии им. Белякова ДВО РАН разработали новый препарат для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека, сообщает РИА Новости.

В основу препарата легли химические вещества, которые содержатся в съедобных голоуриях (трепангах/морской огурец/). Целебные свойства съедобных голотурий были известны давно и данный морепродукт является одним из самых дорогих на рынках во многих азиатских странах.

Ученые обнаружили, что в голотуриях содержатся тритерпеновые гликозиды, которые по своему химическому строению напоминают активные вещества, содержащиеся в корне женьшень.

Исследователи доказали, что даже супернизкие дозы этих химических соединений активируют иммунную систему. При пероральном введении данных веществ было показано увеличение устойчивости лабораторных животных к различным инфекциям, замедление роста опухолей и увеличение выживаемости после радиоактивного облучения.

На основе этого вещества ученые разработали иммуностимулирующий препарат кумазид, который предназначен для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека. Отмечается, что препарат уже успешно прошел доклинические испытания. В частности было доказано, что препарат успешно взаимодействует с рецепторами иммунных клеток и запускают процессы, приводящие к активации всего клеточного звена иммунитета и усилению защитных функций организма.