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Под рецептурный отпуск могут попасть 28 спиртосодержащих препаратов

08:53 16.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минздрав РФ составил перечень 28 спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые могут стать рецептурными, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

По ее словам, прежде чем принимать какие-либо решения, специально созданная комиссия проанализирует ситуацию по данным препаратам во всех 85 регионах страны. Комиссию в первую очередь интересует статистика за последние несколько лет в отношении были ли злоупотребления данными лекарственными препаратами или нет.

Первое заседание этой рабочей группы состоится 25 января. «По каждой из этих 28 наименований будет принято отдельное решение. Мы не планируем принимать какие-либо отдельные решения, в случае, если опасности с точки зрения злоупотребления эта настойка не имеет. В ряде случаев, однако, придется перейти на рецептурный отпуск», - заявила Скворцова.

Подобные меры были приняты после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. Всего в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело и ведется расследование.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Здравоохранение и медицина в России, Свойства лекарств и особенности их воздействия, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 11:57
Молодцы думкоголовые!

Сейчас в поликлинику надо записываться за месяц,чтобы попасть даже к терапевту! Такое впечатление,что нашим чинушам нечем и не очем думать! У них то все хорошо-и зарплата во время в нужном количестве, и проблем нет с поликлиниками (у них они СВОИ поликлиники)!
16.01.2017, 11:35
рас

готовы чем угодно заниматься, лишь бы не решать реальные проблемы страны.
16.01.2017, 11:21
Нет слов...

Вот они догадываются о том, что ставят под удар производителей СС препаратов?!...Или как?!...Ведь эти СС препараты производят таки в России в основном...
Люди просто откажутся от них...Ну, не бегать же за рецептами в поликлинику и не терять там массу времени!...Да и не факт, что тебе врач нарисует рецепт!...
А те немногие отечественные производства просто через какое-то время закроются...Люди останутся без работы...
Оно кому надо-то такое безобразие?!...
Совсем думать не хотят... Только лишь отчитаться бы....Мрак...
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