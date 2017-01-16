Под рецептурный отпуск могут попасть 28 спиртосодержащих препаратов

Минздрав РФ составил перечень 28 спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые могут стать рецептурными, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

По ее словам, прежде чем принимать какие-либо решения, специально созданная комиссия проанализирует ситуацию по данным препаратам во всех 85 регионах страны. Комиссию в первую очередь интересует статистика за последние несколько лет в отношении были ли злоупотребления данными лекарственными препаратами или нет.

Первое заседание этой рабочей группы состоится 25 января. «По каждой из этих 28 наименований будет принято отдельное решение. Мы не планируем принимать какие-либо отдельные решения, в случае, если опасности с точки зрения злоупотребления эта настойка не имеет. В ряде случаев, однако, придется перейти на рецептурный отпуск», - заявила Скворцова.

Подобные меры были приняты после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. Всего в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело и ведется расследование.