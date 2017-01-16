Врач vs Пациент

Конфликтность в медицине год от года только растет, и это следствие самоустранения российских властей от решения проблем здравоохранения

Взрыв возмущения вызвала история в Петропавловске-Камчатском, когда автоледи не пропускала машину «скорой помощи», и в результате нуждавшийся в экстренной помощи молодой человек умер. Россияне тысячами подписывают петицию с требованием сурово наказать женщину. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Случай далеко не единственный: так, на днях в Новосибирске молодой мужчина, подъехав на машине к дому, увидел, что «его» парковочное место занято каретой скорой помощи. Автохам не придумал ничего лучшего, как заблокировать выезд медикам, поставив на пути свою машину.

Эти случаи вызвали взрыв справедливого негодования общества и сочувствия к медикам. Однако в эти же дни случилось так, что врачи Мариинской больницы в Петербурге не торопились оказывать помощь мужчине, истекавшему кровью после ножевого ранения. После общественного резонанса следственные органы начали проверку действий медиков.

Похожий случай «неторопливости» и невнимания медиков несколько месяцев назад в Вологде привел к тому, что 18-летняя женщина родила одна в больничной душевой. Хотя у роженицы уже начинались схватки, медработники отправили ее мыться в душ без всякого наблюдения.

Подобные истории, рост конфликтности в системе здравоохранения обусловлены низким финансированием и большой нагрузкой на врачей, считает оргсекретарь профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Как заявил профлидер корреспонденту «Росбалта», в то же время следует ужесточать ответственность граждан, проявляющих агрессию к медикам.

«Конечно, есть такое понятие, как врачебная этика. Врачи, со своей стороны, должны соблюдать эти нормы. С другой стороны, есть общая ситуация, связанная с неудовлетворенностью качеством оказания медицинской помощи. Уровень конфликтности в системе здравоохранения очень высок в силу дефицита кадров, огромных очередей, низкого качества оказания медпомощи из-за перегрузок, хронической физической и психологической усталости медработников, и, конечно, это связано, в том числе, и с государственной политикой, созданием искусственных трудностей из-за недофинансирования. Конфликтность возрастает по объективным причинам: из-за того, что у нас разрушается сектор общественного здравоохранения», — сказал Коновал.

Профлидер напомнил, что в «новых странах» Евросоюза расходы на здравоохранение значительно выше, чем в России, и составляют 5-6% ВВП. «Во-первых, нужно нормально финансировать здравоохранение и доводить его до уровня „новых стран Европы“, решать проблему дефицита кадров. Во-вторых, надо убирать из системы здравоохранения частные страховые компании, которые оттягивают на себя ресурсы, ориентируют врача на формальное исполнение обязанностей, бумажную отчетность, а не на то, чтобы он занимался пациентом», — уверен Коновал.

Эксперт подчеркнул, что случаи конфликтов бывают разные, и иногда конфликты провоцируются неадекватными людьми. «Сейчас Минздрав внес законопроект о введении уголовной ответственности за нападение на медработника при исполнении им своих обязанностей. В Минздрав по предложению нашего профсоюза направлено предложение, чтобы была ответственность не только за нападение, но и за оскорбление при исполнении профессиональных обязанностей. Также нужно усиление ответственности за непропуск автомобиля скорой помощи, вплоть до уголовной. Такие механизмы наверно помогут снизить остроту ситуации», — полагает Андрей Коновал.

Это предложение уже вызвало критику со стороны. Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский написал на своей странице в соцсети, что тогда надо вводить и особую ответственность врачей за оскорбление пациентов. «Тогда пациентам надо штрафовать врачей за ошибочные диагнозы, за их непрофессионализм, который очень трудно доказать, младший медперсонал (особенно в больницах) — за хамство и пофигизм», — предложила в комментариях научный сотрудник Ирина Тюрина.

«Тут большое поле для инсинуаций будет. Покажется, что пациент чуть тональность увеличил (даже если и слабослышащий) — оскорбление, не так посмотрел — оскорбление, а уж не так что сказал… в недопустимом тоне попросил обезболивающее…», — предположила пользователь Tatiana CV.

Пациенты медучреждений часто жалуются как на ошибки врачей, так и на невнимательность и невежливое общение, рассказал руководитель омского Агентства защиты прав пациентов Сергей Грибовский. В случае ошибок в лечении можно защищаться в суде. В случае же невежливости или хамства возможности для защиты прав гораздо меньше.

«Таких, кто звонит и жалуется на невнимательное обращение, немало. Но с хамством в суд не пойдешь, если его не доказать. Звонить главврачу и стыдить его — бесперспективно. Поэтому при таких жалобах мы перенаправляем людей в страховую компанию, которая может провести работу со своими учреждениями, либо в Минздрав или Росздравнадзор», — сообщил Грибовский.

Случаи, которые можно довести до суда — это незаконное взимание денег за услуги, которые должны были сделать бесплатно, и некачественное, неправильно выбранное лечение, приведшее к ухудшению здоровья либо смерти. С претензиями приходят пациенты как бесплатного сектора, так и платных клиник, отметил эксперт. «Каждую ситуацию приходится разбирать отдельно. У каждой стороны своя правда: врачи говорят одно, пациенты — другое. Причины же врачебных ошибок — халатность, профессиональная „замыленность“, когда пациент уже воспринимается как статистическая единица, а не человек, который нуждается в помощи. Не исключаю, что это происходит и из-за загруженности медиков: когда люди проходят большим потоком, то к каждому с душой уже не подойдешь, тебя не хватит на это», — пояснил Сергей Грибовский.

Люди редко обращаются за юридической помощью, когда нарушаются их права в медучреждениях, считает руководитель ростовской общественной инициативы «Защита прав потребителей» Евгений Рязанцев. «Люди, полагая бесперспективность обращения, считают, что дело не удастся довести до победного конца. Они знают, что дело сопряжено с большими финансовыми и временными рисками. Поэтому многие предпочитают не рисковать, видя не самые уверенные шансы на успех», — полагает Евгений Рязанцев.

Общественник отметил, что важным негативным фактором является трудность доказывания правоты пострадавшего пациента в условиях «круговой поруки» медицинских сотрудников. «Получение объективных экспертных заключений в рамках одного небольшого города не всегда возможно, потому что медики, так или иначе, все друг друга знают. Если пациенту оказали некачественную услугу, и, при этом, дело не имеет общественного резонанса, нет объективного давления на тех, кто будет заниматься производством экспертизы, то есть риск, что за счет связей и знакомств некая объективность будет утрачена. Надо заказывать экспертизу в другом городе, в Москве, а это стоит больших денег. Добавим услуги юриста. И, когда еще непонятно — удастся ли привлечь к ответственности врача или виновную организацию, то многие люди, у кого есть более насущные дела или, наоборот, нет денег, отказываются от дальнейшей борьбы», — констатировал Евгений Рязанцев.

Конфликтность в медицине — следствие высокого конфликтогенного потенциала в обществе, считает член общественного совета Росздравнадзора, профессор Института повышения квалификации ФМБА Георгий Комаров. Как рассказал заслуженный врач РФ, этот потенциал в последние десятилетия повышается во всем мире. В нашей стране отношения между людьми обострились после распада Советского Союза, когда, к тому же, ослаб контроль над медициной.

«Медицина не стала исключением. Более того, медицина — это зона, или сфера наивысшей конфликтогенности. Пациент всегда приходит в лечебно-профилактическое учреждение уже в состоянии внутреннего конфликта. Приходя в клинику, он, еще не получив помощи, уже недоволен врачом и учреждением. Врач, который оказывает медицинскую помощь, тоже находится в состоянии внутреннего конфликта, потому что у него высока степень ответственности, высока нагрузка и низка оплата труда. И вот, когда они встречаются — высококонфликтогенные пациент и медработник — быстро возникает межличностный конфликт», — считает Георгий Комаров.

Профессор подчеркнул, что решить эту проблему одним махом не удастся, во многом из-за отстраненной позиции государства. «Это нельзя решить призывом: давайте наведем порядок. Или — давайте прикажем врачам и пациентам, как вести себя. Так ничего не получится. Хотя здравоохранение — это самая чувствительная сфера, но в государственных приоритетах она — только в разговорах.

С высоких трибун заявляется, что врач получает 60 тыс. рублей. Врачи только смеются над этими словами. Может, в частных клиниках столько и получают, но в государственных лечебно-профилактических учреждениях получают в 2-3 раза меньше. Государство низко оценивает значимость профессии. Идет так называемая „оптимизация“. Чем она сопровождается? Закрываются больницы, и тут же больные не могут получить вовремя медицинскую помощь. Они должны ждать оказания помощи в ряде случаев настолько долго, что иногда она потом им уже и не требуется», — заметил Георгий Комаров.

Эксперт уверен, что необходимо разрабатывать кодексы взаимоотношений врачей и пациентов, надо усиливать работу психологов, работать через СМИ. Но перемены к лучшему возможны, только когда само общество решит меняться.

Автор: Дмитрий Ремизов