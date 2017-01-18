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Минздрав может разрешить «скорым» таранить не пропускающие их автомобили

09:51 18.01.2017
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© KM.RU

Минздрав РФ подтвердил, что в ведомстве активно ведется обсуждение об ужесточении ответственности за препятствование работе службы скорой помощи, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву.

По ее словам этот вопрос обсуждается как с чиновниками, так и с общественностью и с пациентским сообществом. В частности идет речь о том, чтобы изменить законодательство таким образом, чтобы разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили.

«Надо ужесточать законодательство. Если скорую не пропустили, это не просто непредумышленное убийство, это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальным маячками», - заявила Яковлева.

Проблема пропуска машин «скорой» в дороге — одна из самых острых. Четких правил для автомобилистов до сих пор не существует, и ситуации, когда недобросовестные водители препятствуют работе медиков, возникают с завидной регулярностью, приводя к трагическим последствиям.

Одним из таких случаев произошел 10 января, когда поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчетском. Водитель и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, 21-летний молодой человек, скончался, так и не получив медицинскую помощь.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 17:58
Гость: *

Преодолевать пакости автохамов, конечно же, нужно, но чрезмерное завышение прав водил скорой не будет представлять угрозы для окружающих? Где перечень случаев, когда можно таранить? Если не слишком быстро уступили дорогу, а чуть задержались - можно таранить или нельзя? Если водила скорой считает, что место для того, куда автомобиль должен убраться с его пути, есть, а первогодок за рулем той машины считает, что места не хватит, таранить можно? Лучше бы Минздрав гайцам оставил дорожные проблемы, а сам занялся своими прямыми обязанностями.
18.01.2017, 16:00
Гость: Татьяна Алексеевна

ГЛУПОСТЬ со стороны Минздрава.Карета скорой помощи - это не танк времен ВОВ.А может врачей НА ТАНКИ пересадить? Переоборудовать их и ВПЕРЕД! Танки правда поставить на резиновые гусеницы.Тогда будет другая картина на дорогах.
18.01.2017, 14:14
Гость: Надо

скорую помощь вооружить кумулятивными снарядами с мазутной начинкой шмальнул разок и сразу место свободное а легковушку потом отмывать нарушителю придётся.
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