Минздрав может разрешить «скорым» таранить не пропускающие их автомобили

Минздрав РФ подтвердил, что в ведомстве активно ведется обсуждение об ужесточении ответственности за препятствование работе службы скорой помощи, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву.

По ее словам этот вопрос обсуждается как с чиновниками, так и с общественностью и с пациентским сообществом. В частности идет речь о том, чтобы изменить законодательство таким образом, чтобы разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили.

«Надо ужесточать законодательство. Если скорую не пропустили, это не просто непредумышленное убийство, это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальным маячками», - заявила Яковлева.

Проблема пропуска машин «скорой» в дороге — одна из самых острых. Четких правил для автомобилистов до сих пор не существует, и ситуации, когда недобросовестные водители препятствуют работе медиков, возникают с завидной регулярностью, приводя к трагическим последствиям.

Одним из таких случаев произошел 10 января, когда поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчетском. Водитель и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, 21-летний молодой человек, скончался, так и не получив медицинскую помощь.