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Названы страны с наибольшим числом пьющих беременных женщин

12:35 19.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Ежегодно в мире рождается 119 тысяч детей с фетальным алкогольным синдромом (ФАС).

Как пишет Science Daily, данный синдром описывает целый ряд нарушений развития плода, которые появляются в случаях употребления алкоголя беременными женщинами. Исследователи из канадского Центра по проблемам наркомании и психического здоровья определили страны, где есть наибольший риск рождения подобных детей.

По данным статистики, около 10% женщин во всем мире употребляют алкоголь во время беременности. В ряде стран данный показатель может достигать 45 процентов. Из 10 тысяч новорожденных 15 появляются на свет с тяжелой формой ФАС, которая характеризуется психическими, поведенческими изменениями, а также физическими недостатками.

При этом исследователи отмечают, что только у одной из 67 женщин, употребляющих алкоголь, рождается ребенок с ФАС. Несмотря на то, что известно о вреде алкоголя на развитие плода, и в частности головного мозга, ученые до сих пор не знают точно, что именно делает плод наиболее восприимчивым к алкоголю – частота употребления, длительность употребления или какие-либо другие факторы, такие как генетика, курение, питание и стресс.

Самая лучшая профилактика рождения детей с ФАС – полное воздержание от алкоголя на протяжении всей беременности, уверены исследователи.

Среди стран с наибольшим потреблением алкоголя во время беременности значатся Россия, Великобритания, Дания, Белоруссия и Ирландия. Самый низкий уровень употребления алкоголя зафиксирован в странах Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Беременность и роды, Последствия употребления алкоголя
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2017, 17:45
Гость: Тарас Бойко

Говорят, Степан Бандера учил здоровому образу жизни.
19.01.2017, 17:44
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ Среди стран с наибольшим потреблением алкоголя во время беременности значатся Россия, Великобритания, Дания, Белоруссия и Ирландия.
Похожу у нас 86% беременных баб злоупотребляют!
19.01.2017, 16:42
Гость: Зоя

А еще в России закрылось роддомов и больниц больше, чем во всей Европе!
Все комментарии (7)
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