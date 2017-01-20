Минздрав подготовил изменения к правилам прохождения диспансеризации

Минздрав разработал проект документа, который утвердит новые порядки проведения диспансеризации взрослого населения, сообщает ТАСС.

Документ, в частности, предусматривает проведение дополнительных исследований для выявления онкологии на ранней стадии. Для женщин в возрасте от 39 до 51 года предусмотрено обязательное прохождение маммографического исследования.

Осмотр онколога предложено сделать обязательным для россиян старше 75 лет.

Для граждан от 21 года и старше предусматривается прохождение флюорографии один раз в два года. Для выявления рака кишечника на ранней стадии планируется проводить дополнительные анализы россиянам старше 49 лет. Электрокардиографию рекомендовано проводить для мужчин старше 35 лет и женщин старше 45 лет.

Документ также предусматривает исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными. Ряд исследований может быть добавлен при назначении их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации.

Диспансеризацию граждане РФ должны проходить раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, они вступят в силу с 2018 года.

