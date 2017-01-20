]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Минздрав подготовил изменения к правилам прохождения диспансеризации

09:39 20.01.2017
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Минздрав разработал проект документа, который утвердит новые порядки проведения диспансеризации взрослого населения, сообщает ТАСС.

Документ, в частности, предусматривает проведение дополнительных исследований для выявления онкологии на ранней стадии. Для женщин в возрасте от 39 до 51 года предусмотрено обязательное прохождение маммографического исследования.

Осмотр онколога предложено сделать обязательным для россиян старше 75 лет.

Для граждан от 21 года и старше предусматривается прохождение флюорографии один раз в два года. Для выявления рака кишечника на ранней стадии планируется проводить дополнительные анализы россиянам старше 49 лет. Электрокардиографию рекомендовано проводить для мужчин старше 35 лет и женщин старше 45 лет.

Документ также предусматривает исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными. Ряд исследований может быть добавлен при назначении их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации.

Диспансеризацию граждане РФ должны проходить раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, они вступят в силу с 2018 года.
 

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.01.2017, 12:55
отвечаем

Зависит от количества. Сколько можете выдать Родине на гора?
20.01.2017, 12:23
Рудольф

Интересно, как? - В этом возрасте человек малоподвивжен, добраться до больницы для него пролема.
20.01.2017, 12:15
пол.инета.

И для чего это выявлять?Чтобы не дать людям нормально жить?Как говорила Раневская:"Если пациент хочет жить,то медицина бессильна"В нашей стране медицина чаще убивает.В том числе,ложными диагнозами.И не надо лицемерить.Я видела,какую рожу корчат врачи,когда к ним приходят люди старшего поколения:"Мол,им уже на кладбище пора,а они все за жизнь держатся"
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.