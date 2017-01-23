В Минэкономразвития раскритиковали антитабачную концепцию Минздрава

В Министерстве экономического развития считают, что ряд положений антитабачной концепции Минздрава нарушают основные права граждан. Об этом пишут "Известия".

Свою «рецензию» на предложенный Минздравом план написал замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Чиновник, безусловно, в целом поддерживает необходимость мер, которые будут направлены на оздоровление общества, однако согласен далеко не со всем, что предложили коллеги.

В первую очередь, по мнению Фомичева, предлагаемые в концепции запреты ограничат права граждан, что идет в разрез Конституции Российской Федерации и гражданскому законодательству.

Кроме того, по мнению чиновника, повышение ставок по акцизам приведет к тому, что рынок заполнят контрафакт и продукция, производимая на территории государств — членов ЕАЭС.

Ранее Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным, расширить перечень мест, где будет запрещено курение и увеличить рабочий день для курящих сотрудников. Кроме того, ведомство предлагает полностью запретить табачные изделия родившимся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия).

В Минздраве рассказали, что запрет на курение родившимся после 2015 года связан с тем, что в конце 2015 года начали разрабатывать данный проект. "Главным в данной инициативе является не конкретный год, а тот факт, что с определенного исторического момента потребление табака должно быть поэтапно делегализовано", — цитирует издание директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая.