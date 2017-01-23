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В Минэкономразвития раскритиковали антитабачную концепцию Минздрава

07:54 23.01.2017
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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В Министерстве экономического развития считают, что ряд положений антитабачной концепции Минздрава нарушают основные права граждан. Об этом пишут "Известия".

Свою «рецензию» на предложенный Минздравом план написал замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Чиновник, безусловно, в целом поддерживает необходимость мер, которые будут направлены на оздоровление общества, однако согласен далеко не со всем, что предложили коллеги.

В первую очередь, по мнению Фомичева, предлагаемые в концепции запреты ограничат права граждан, что идет в разрез Конституции Российской Федерации и гражданскому законодательству.

Кроме того, по мнению чиновника, повышение ставок по акцизам приведет к тому, что рынок заполнят контрафакт и продукция, производимая на территории государств — членов ЕАЭС.

Ранее Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным, расширить перечень мест, где будет запрещено курение и увеличить рабочий день для курящих сотрудников. Кроме того, ведомство предлагает полностью запретить табачные изделия родившимся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия).

В Минздраве рассказали, что запрет на курение родившимся после 2015 года связан с тем, что в конце 2015 года начали разрабатывать данный проект. "Главным в данной инициативе является не конкретный год, а тот факт, что с определенного исторического момента потребление табака должно быть поэтапно делегализовано", — цитирует издание директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая.

Темы: Борьба с курением в России, Последствия курения, Министерство здравоохранения РФ, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 14:22
Крутой

Минэкономразвития по определению заинтересован в развитии любого производства, приносящего капиталисту прибыль, а государству налог, ну, ещё себе откатить. Конечно, лицемерно звучат слова о правах человека от чиновника, которому эти права по барабану и не в его служебной компетенции. А чего прокуратуре проверять? Работа у этого чиновника такая, тут не подкопаешься, не конкретно же он кому-то лоббирует, а целой отрасли, а какая разница, табак это или алкоголь, и то, и то приносит прибыль и выгодно государству.
23.01.2017, 14:03
Александр. К.

Маразм крепчал! Закрывая больницы, травмопункты и роддома борются с табаком! Я думаю, что от такого минздрава вреда гораздо больше чем от табака, а возможно табак, соль, сахар и водка нервно курят в сторонке когда за дело вредительства берётся минздрав.
23.01.2017, 13:35
Курил Самокруткин

Работодатель платит сотруднику за тот объем работ который он сделал!А курил ты или пил чай хозяна не волнует!Сколько сделал столько и получи!
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