СК поручил проверить мэрию Москвы после конфликта вокруг 62-й больницы

Полиция и прокуратура проверят закупки лекарств департаментом здравоохранения столицы

Московская полиция проверит закупочную деятельность департамента здравоохранения Москвы. Как говорится в ответе Следственного комитета на запрос РБК, ведомство изучило обращение бывшего главного врача московской онкологической больницы №62 Анатолия Махсона, которое касалось покупки столичными чиновниками онкологических препаратов по завышенным ценам.

Материалы были переданы из СКР в ГУВД по Москве и городскую прокуратуру, отмечается в документе, который подписан замруководителя управления по связям со СМИ Кариной Бекетовой.

В декабре 2016 года Махсон пожаловался в СКР и ФСБ, а в январе 2017 года направил аналогичное заявление в Генеральную прокуратуру. В своих обращениях он сравнивал закупочные цены департамента и 62-й больницы и отмечал, что городские чиновники переплатили за лекарства и медицинское оборудование почти 218 млн руб.

Необоснованные траты департамента, подчеркивал Махсон, привели к дефициту онкологических лекарств в городе и, как следствие, могли сказаться на смертности населения от рака. «Практика закупок лекарственных препаратов и медицинского оборудования по заранее многократно завышенным ценам сложилась в департаменте здравоохранения Москвы в течение последних лет и связана непосредственно с действиями ответственных должностных лиц», — указывал он.

Врач также утверждал, что докладывал о сложившейся ситуации при закупках лекарств в Москве заместителю мэра города по вопросам социального развития Леониду Печатникову. «Вместо адекватной реакции по инициативе Печатникова принято распоряжение правительства Москвы о переводе московской городской больницы №62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное», — резюмировал Махсон в своих заявлениях.

После решения правительства города об изменении формы собственности 62-й больницы Махсон рассказал о завышенных ценах департамента уже публично. Он замечал, что автономный статус позволял больнице самостоятельно тратить заработанные деньги на приобретение необходимых лекарств, которыми больницу не мог обеспечить город.

По данным делового отраслевого издания Vademecum и аналитической компании Headway Company, городские власти действительно закупали лекарства дороже, чем 62-я больница.

Позже Печатников направил в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой разъяснить, как устанавливать цены на лекарства, которые государство приобретает на аукционах. В своем обращении чиновник жаловался на текущее законодательство, не дающее департаменту выгодно закупать медикаменты.

Причина высоких закупочных цен департамента здравоохранения Москвы — отсутствие конкуренции, писали «Ведомости». Издание проанализировало документацию о закупках лекарств и выяснило, что аукционы часто выигрывали их единственные участники, а контракты заключались без снижения цены. Основную часть заказов на поставку лекарств в Москву получили фирмы, которые основаны владельцами ГК «Европейский медицинский центр» (EMC). В ЕМС когда-то работал Печатников, подчеркивали «Ведомости».

В конце ноября главврач 62-й больницы Махсон ушел на больничный, а 26 декабря стало известно, что департамент расторг с ним контракт.