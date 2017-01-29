Из серии «их нравы» - о беременных на голову

Британские врачи получили руководство, в котором рекомендовано не называть беременных женщин будущими мамами

Следует использовать оборот «беременные люди», чтобы не обидеть трансгендеров, говорится в документе

В «Руководстве по эффективной коммуникации» 14 страниц. Его авторы – сотрудники Британской медицинской ассоциации.

В документе указывается, что подавляющее число забеременевших «идентифицируют себя как женщины». Но есть и трансгендеры, которые могут забеременеть, считают специалисты.

При этом ссылаются на единственный извесный миру случай 20-летнего беременного трансгендера. При этом медики как-то выпускают из вида суть - беременный Хейден Кросс на самом деле родился женщиной, и далее оно просто глотало после операции гормоны. А чтобы выносить ребенкаа - перестало глотать и природа взяла свое, вернув основную женскую функцию - продолжение рода. Хотя таким это противопоказано - сменил пол - живи в среднем роде и не плоди ублюдков.

Кросс несколько лет назад официально сменил пол с женского на мужской. Однако в 2016-м Хейден решил временно приостановить гормональную терапию, чтобы стать отцом, после того как медики отказались заморозить его яйцеклетки. То, что оно не мужик, ежу понятно - откуда у мужика яйцеклетки бы взялись?!

В начале января 20-летний Хейден Кросс заявило, что находится на четвертом месяце беременности и является первым мужчиной в Великобритании, который родит ребенка. Оно заявило британскому изданию The Sun, что всегда мечтало о детях, но в столь юном возрасте отцом становится не планировало.

Ну сами видите, что там с мозгами. У оно яйцеклетки и беременность, но хочет называться папой, не имея возможности оплодотворять кого-то. Особь и есть.

Три года назад, после того, как этой особи диагностировали расстройство гендерной идентичности, оно приступило к гормональной терапии. Оно надеялось, что пока физиологически остается женщиной, сможет заморозить яйцеклетки. Однако страховка не покрывала эту опцию и безработной особи пришлось обратиться в частную клинику, где предложили провести эту процедуру за огромные деньги.

«Передо мной встал нелегкий выбор: не стать мужчиной окончательно или навсегда забыть о том, что когда-нибудь смогу иметь детей», — призналось оно.

В конечном счете, особи ничего не оставалось, как самостоятельно отыскать донора генетического материала и воспользоваться его услугами. Подходящего человека нашли в Facebook — бескорыстный донор согласился предоставить сперму бесплатно.

«Носить ребенка — прерогатива женщин. Это идет в разрез с тем, как я теперь воспринимаю мое тело».Через пять месяцев, может быть, родится ребенок. Особь надеется, что через год сможет продолжить терапию и сделать окончательные операции по смене пола.

Собственно, последнее и доказывает, что нас дурят. Оно родит, а потом будет "менять пол". Проще говоря, особь только рассказывает всем, что оно чувствует себя мужчиной.

И из-за такого урода нельзя называть мам мамами? Да британские медики с дуба рухнули на голову. Прав был глава нашего МИДа: "Дебилы, ..!"