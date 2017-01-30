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В потребительской корзине россиян увеличится количество овощей и фруктов

09:40 30.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Минтруд РФ подготовил документ, предусматривающий изменения в составе потребительской корзине россиян, пишут «Известия».

Под потребительской корзиной понимается минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Понятие потребительской корзины используется при расчете прожиточного минимума и оценке продовольственной инфляции.

Согласно плану правительства, в текущем году должен быть подготовлен и принят новый закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Отмечается, что состав потребительской корзины пересматривается ведомством раз в пять лет и согласно закону «О прожиточном минимуме в РФ» в последний раз ее состав обновляли в 2013 году.

Новый состав потребительской корзины ориентирован на нормы здорового питания, утвержденные Минздравом РФ в 2016 году, и вступит в силу с 1 января 2018 года. Он предусматривает снижение количества мучных продуктов и увеличение овощей и фруктов.

В частности крупы и мучные продукты составят 96 кг в год на человека (вместо 126 кг), картофель — 90 кг (вместо 100кг), овощей — 140 кг (вместо 114кг), фруктов — 100 кг (вместо 60 кг), мяса — 73 кг (вместо 58 кг), рыбопродуктов — 22 кг (вместо 18,5 кг) и молочных продуктов (325 кг вместо 290 кг)

Все расчеты приведены для трудоспособного населения, для детей и пенсионеров нормы ниже на 20-30 процентов.

По мнению диетологов, от подобного изменения потребительской корзины она ничего не потеряет. Нерациональное питание, избыточное употребление колбасных изделий, мучного, сахара и соли — одни из основных причин ожирения у россиян, отмечает ТАСС со ссылкой на экспертов. По их мнению, подобное изменение может позитивно сказаться на здоровье граждан страны в случае, если они будут следовать данным рекомендациям.

«С одной стороны это хорошо, но с другой — идеи здорового питания нужно продвигать в средствах массовой информации: меньше жира, сахара, соли, колбасных изделий и больше овощей и фруктов», - добавляют они. 

Темы: Питание и диеты, Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Здоровье, Министерство здравоохранения РФ, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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