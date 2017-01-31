Диана Гурцкая выступила против отмены профилактических медосмотров детей

Популярная певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой пересмотреть проект приказа, предусматривающий изменения в порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

Гурцкая выступила против инициативы Минздрава исключить предварительный или периодический медосмотры несовершеннолетних. Речь идет об отмене действующего в настоящее время документа, согласно которому несовершеннолетний в год поступления в образовательную организацию или в период обучения ежегодно проходил профилактический медосмотр, а также предварительный или периодический медосмотр.

По мнению Гурцкой данные изменения, если будут применены, «существенным образом ограничивают гарантированное статьей 41 Конституции Российской Федерации право на охрану здоровья».

В свою очередь в пояснительной записке ведомства к проекту отмечается, что в соответствии с ФЗ в России гарантируется право каждого человека на образование. Действующее законодательство в сфере образования не содержит медицинских противопоказаний к обучению или продолжению учебы при прохождении предварительных или периодических медосмотров при поступлении в образовательное учреждение или в процессе обучения несовершеннолетних.