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Диана Гурцкая выступила против отмены профилактических медосмотров детей

10:58 31.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Популярная певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой пересмотреть проект приказа, предусматривающий изменения в порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

Гурцкая выступила против инициативы Минздрава исключить предварительный или периодический медосмотры несовершеннолетних. Речь идет об отмене действующего в настоящее время документа, согласно которому несовершеннолетний в год поступления в образовательную организацию или в период обучения ежегодно проходил профилактический медосмотр, а также предварительный или периодический медосмотр.

По мнению Гурцкой данные изменения, если будут применены, «существенным образом ограничивают гарантированное статьей 41 Конституции Российской Федерации право на охрану здоровья».

В свою очередь в пояснительной записке ведомства к проекту отмечается, что в соответствии с ФЗ в России гарантируется право каждого человека на образование. Действующее законодательство в сфере образования не содержит медицинских противопоказаний к обучению или продолжению учебы при прохождении предварительных или периодических медосмотров при поступлении в образовательное учреждение или в процессе обучения несовершеннолетних.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Реформа здравоохранения в России, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Проблемы детского здоровья в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 16:34
Гость: косьма

"..если бы детям Отказывали..", самолично доводилось обнаружить у пацана паховую грыжу, а его мама хоть и видела все это до меня не однажды (моет же ребенка) идентифицировать очевидное отклонение не могла,а уж с ребенка за такие недогляды и спрашивать странно и это простейший случай, когда достаточно одного взгляда. Т.е. профилактические мед.осмотры детей и подростков совершенно необходимы и минздрав прекрасно это знает, но в "патриотическом" порыве готовы хоть 12 месяцев ходить беременною.Гурская права без всяких оговорок и я рад что среди этой толпы, хоть иногда звучит здравое суждение.
31.01.2017, 13:43
Гость: Елена Москва

У вас, видимо, нет детей. Поэтому вы не знаете, что эти самые профилактические осмотры остались практически единственной возможностью пройти бесплатно хоть какие-то анализы и хоть каких-то специалистов. Конечно, наше государство такая бесплатная возможность очень раздражает, и конечно, оно изо всех сил старается от этих осмотров избавиться. Заодно и можно будет об улучшении здоровья детей рапортовать...
31.01.2017, 13:42
Гость: Татьяна Алексеевна

Гвоздь,Вы не видите проблему в этом вопросе.А проблема в том заключается,что ПЕРВЫМ номером пойдет отмена ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ.А ВТОРЫМ номером пойдет отмена диспансеризации ВЗРОСЛЫХ.А взносы в УФМС никто не отменит.За что платить будем? Этот вопрос совсем не праздный.
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