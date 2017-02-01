ФАС обнаружила картельный сговор при госзакупках лекарств

Московское управление ФАС обнаружило факт картельного сговора при проведении госзакупок лекарственных средств, сообщает РБК.

Картельный сговор был выявлен между двумя компаниями - ООО «БСС» и ООО «АМТ», который позволил им выиграть 107 аукционов в 11 субъектах Российской Федерации без значительного снижения цены.

В частности, компания ООО «БСС» выиграла 95 аукционов со снижением от максимальной цены от 0 до 1% и 3 аукциона со снижением от 1,5 до 5%. Компания ООО «АМТ» выиграла 7 аукционов со снижением от максимальной цены от 3 до 5%.

Отмечается, что с участием этих фирм госучреждения закупали широкий ассортимент лекарственных препаратов, в том числе из списка жизненно важных, лекарств для лечения онкологических заболеваний, диабета и антибиотики.

В связи с выявленным картельным сговором ФАС готовит материалы для передачи в правоохранительные органы с возбуждением административного дела, который предусматривает штраф от 10 до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства. Ожидается, что в результате выполнения данного поручения данные препараты станут дешевле, а всех госзаказчиков и фармкомпании, которые в ходе госзакупок завышали цены на лекарства, проверят правоохранительные органы.

В ноябре 2016 года ФАС опубликовал перечень 48 медикаментов, цены на которые в России были существенно завышены. Позднее было выявлено еще 18 позиций с завышенной стоимостью.