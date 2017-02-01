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ФАС обнаружила картельный сговор при госзакупках лекарств

11:32 1.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Московское управление ФАС обнаружило факт картельного сговора при проведении госзакупок лекарственных средств, сообщает РБК.

Картельный сговор был выявлен между двумя компаниями - ООО «БСС» и ООО «АМТ», который позволил им выиграть 107 аукционов в 11 субъектах Российской Федерации без значительного снижения цены.

В частности, компания ООО «БСС» выиграла 95 аукционов со снижением от максимальной цены от 0 до 1% и 3 аукциона со снижением от 1,5 до 5%. Компания ООО «АМТ» выиграла 7 аукционов со снижением от максимальной цены от 3 до 5%.

Отмечается, что с участием этих фирм госучреждения закупали широкий ассортимент лекарственных препаратов, в том числе из списка жизненно важных, лекарств для лечения онкологических заболеваний, диабета и антибиотики.

В связи с выявленным картельным сговором ФАС готовит материалы для передачи в правоохранительные органы с возбуждением административного дела, который предусматривает штраф от 10 до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства. Ожидается, что в результате выполнения данного поручения данные препараты станут дешевле, а всех госзаказчиков и фармкомпании, которые в ходе госзакупок завышали цены на лекарства, проверят правоохранительные органы.

В ноябре 2016 года ФАС опубликовал перечень 48 медикаментов, цены на которые в России были существенно завышены. Позднее было выявлено еще 18 позиций с завышенной стоимостью. 

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 19:44
здрасте пожалуйста

а кто же эти цивильные страны?
01.02.2017, 19:13
Ивану от Евгения В

Ваня, я давно из властных лиц ни кому не верю, самые лучшие лекарства это природная аптека, плюс хорошая водка, плюс продукты из деревни из самой отдаленной глубинки. Кстати, конечно, не верю рекламе на зомбоящике, особенно разным Малышевым и Малаховым, а также программам диспансеризации и страховой медицины. Единственное, что приветствую, это некоторое улучшение работы службы экстренной помощи. Поверь и прими и будь здоров!!!
01.02.2017, 18:56
Все эти демократические тендеры -

полная туфта. Это есть самая настоящая коррупция.
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