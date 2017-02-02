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Демограф объяснил, почему российские женщины стали позднее рожать первенца

14:40 2.02.2017
Фото с сайта m.lady.obozrevatel.com
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Средняя роженица повзрослела на полгода - с двадцати пяти до двадцати пяти с половиной лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о причинах такого сдвига.

«Во многом это определяется тем, что рядом нет мужчины, который мог бы посодействовать материальному благосостоянию. По большому счету, нет уверенности, что такой мужчина будет рядом. А это кризис семьи», — рассказывает Крупнов.

Во-вторых, по мнению демографа, девушкам приходится рано начинать работать и быть вдалеке от своих родителей.

«У многих российских граждан молодого возраста нет возможности работать там, где они живут. Приходится быть вдали от родственников и семьи. И они выезжают в большие города», — добавил эксперт.

Напомним, на экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин назвал вымирание белой цивилизации одной из самых важных проблем.

Темы: Россия, Демографическая ситуация в России, Проблемы материнства и детства в России
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 19:38
Надстройка

первичнее базиса? Ну-ну.
02.02.2017, 18:40
такс

Если бы у матери одиночки была зарплата как половина расходов на ребёнка в детдоме то ей плевать было бы на пособие
02.02.2017, 18:13
Европеец

Об этом и многом другом писалось в докладе OECD лет 25 назад.
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