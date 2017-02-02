Демограф объяснил, почему российские женщины стали позднее рожать первенца

Средняя роженица повзрослела на полгода - с двадцати пяти до двадцати пяти с половиной лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о причинах такого сдвига.

«Во многом это определяется тем, что рядом нет мужчины, который мог бы посодействовать материальному благосостоянию. По большому счету, нет уверенности, что такой мужчина будет рядом. А это кризис семьи», — рассказывает Крупнов.

Во-вторых, по мнению демографа, девушкам приходится рано начинать работать и быть вдалеке от своих родителей.

«У многих российских граждан молодого возраста нет возможности работать там, где они живут. Приходится быть вдали от родственников и семьи. И они выезжают в большие города», — добавил эксперт.

Напомним, на экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин назвал вымирание белой цивилизации одной из самых важных проблем.