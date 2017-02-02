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Российские ученые создали новые обезболивающие на основе яда пауков

11:02 2.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Российские исследователи разрабатывают новый класс обезболивающих препаратов.

Как пишут «Известия», действие новых типов анальгетиков будет направлено на рецепторы восприятия боли и будет относиться к ненаркотическим обезболивающим препаратам.

По словам ученых, аналогов разрабатываемому препарату нет. «Развитие патологической боли часто связано с дисфункцией самих болевых рецепторов. Чтобы лечить такие состояния, нужны специальные соединения, которые подавляли бы активность этих рецепторов», - говорят они.

На сегодняшний день обезболивающие представлены стероидными и нестероидными противовоспалительными препаратами, антидепрессантами, антикопвульсантами и наркотическими веществами. Новый класс анальгетиков можно отнести к пептидным блокаторам болевых рецепторов.

В основу нового препарата легли пептиды, обнаруженные в яде пауков и морских анемонов. Препараты уже прошли стадию доклинических исследований. На стадии клинических исследований ученые будут выяснять при каких заболеваниях данные анальгетики будут максимально эффективно.

Ожидается, что препарат на основе яда паука может быть полезным при цистите, артрите, воспалении тройничного нерва. Планируется, что препараты будут выпускаться в форме инъекций. Цена будет сопоставима с ценой ряда других фармпрепаратов, полученных с помощью технологии рекомбинантных ДНК.

По самым оптимистичным прогнозам, новые анальгетики на основе природных ядов могут появиться на фармрынке через 5-10 лет. 

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Новые лекарства и их перспективы, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 16:19
Гость: Пенсионер П.

Опять вранье.
Не "создали", а "могут появиться на фармрынке через 5-10 лет".
И, как обычно, сольют всю информацию фирмачам, а потом будем выпрашивать деньги на закупку нашей разработки...
Естественно, переплатим раз в 10-100.
Ничто не жалко для народа пропустить через свой карманчик...
p.s.
Кстати, кто может напомнить, а что КМ писал за последние лет 5 на тему "ПРИСТУПИЛИ К ВЫПУСКУ!" (коме танков и самолетов)?
Простое футбольное поле в Питере закончат лет через 50. Может быть.
02.02.2017, 13:49
Гость: угу

Отвечу за учёных, хотя и чувствую, что в отношении Вас это будет неблагодарным делом. В России ядовитые пауки существуют и даже процветают. В статье речь идёт о пептидах, содержащихся в яде, а не о самом яде. Для справки: пептиды синтезируются(антибиотики ведь тоже давным-давно не из плесени делают), т.е. пауки не нужны. И последнее: боль- она разная бывает и побочные эффекты существующих препаратов тоже следует учитывать. Кому-то именно этот тип препарата будет необходим.
Будь здоров!
02.02.2017, 12:52
Гость: В РОССИИ ЯДОВИТЫХ ПАУКОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

значит будут закупать, а при закупках что то прилипнет и к их рукам. Можно использовать депутатов госдумы, яда там в избытке.
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