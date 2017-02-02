Российские ученые создали новые обезболивающие на основе яда пауков

Российские исследователи разрабатывают новый класс обезболивающих препаратов.

Как пишут «Известия», действие новых типов анальгетиков будет направлено на рецепторы восприятия боли и будет относиться к ненаркотическим обезболивающим препаратам.

По словам ученых, аналогов разрабатываемому препарату нет. «Развитие патологической боли часто связано с дисфункцией самих болевых рецепторов. Чтобы лечить такие состояния, нужны специальные соединения, которые подавляли бы активность этих рецепторов», - говорят они.

На сегодняшний день обезболивающие представлены стероидными и нестероидными противовоспалительными препаратами, антидепрессантами, антикопвульсантами и наркотическими веществами. Новый класс анальгетиков можно отнести к пептидным блокаторам болевых рецепторов.

В основу нового препарата легли пептиды, обнаруженные в яде пауков и морских анемонов. Препараты уже прошли стадию доклинических исследований. На стадии клинических исследований ученые будут выяснять при каких заболеваниях данные анальгетики будут максимально эффективно.

Ожидается, что препарат на основе яда паука может быть полезным при цистите, артрите, воспалении тройничного нерва. Планируется, что препараты будут выпускаться в форме инъекций. Цена будет сопоставима с ценой ряда других фармпрепаратов, полученных с помощью технологии рекомбинантных ДНК.

По самым оптимистичным прогнозам, новые анальгетики на основе природных ядов могут появиться на фармрынке через 5-10 лет.