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Порядка полумиллиону россиян ежегодно ставят диагноз «рак»

11:17 3.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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У порядка 500 тысяч человек ежегодно диагностируется онкологическое заболевание, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Михаила Давыдова.

По его словам, около 100 тысяч онкологических пациентов умирают в течение года после выявления заболевания. Одной из причин такой смертности он называет позднюю диагностику. Практически у половины заболевших рак выявляется на третьей или четвертой стадиях.

Как отметил Давыдов, клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний нужно обновлять каждый год. Данные рекомендации направлены на то, чтобы пациенты понимали, куда надо идти и что нужно делать.

«Клинические рекомендации разработаны нами, они представлены в Минздрав, тиражиются в регионах. Другое дело, они не везде выполняются...», - резюмировал Давыдов.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 16:25
Гость: Это трагедия

Большинство из пострадавших не в состоянии банально оплатить эффективное лечение. Вой о т.н. страховой медицине не проходит. Приоритеты: Крым, Донбасс, Сирия или медицина? Банальный вопрос для "знатного" хозяина семьи. Или купить букварь сыну, или папа купит себе "Боярышник"?!?
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