Онищенко призвал применить к гомеопатии научный подход

Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовал не торопиться с запретом гомеопатии и провести научные исследование применяемых в ней средств.

Он назвал полезным с точки зрения объективной науки заключение РАН о том, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Однако при этом Онищенко усомнился в том, что РАН проводила какие-то исследования в данной области. По его мнению, академия воспользовалась научной логикой и имеющимися опубликованными данными.

«Но надо не забывать, что медицина - это еще и искусство, многие тысячелетия, века она основывалась, в том числе и на эмпирическом опыте, на наблюдениях, которые давали тот или иной эффект», - цитирует Онищенко «Интерфакс». Он призвал не «махать шашкой», а вернуться к изучению гомеопатических средств и объяснить их эффективность или неэффективность с помощью современных методов.

Собеседник агентства признал, что гомеопатия иногда становится на пути между пациентом и официальной медициной, что приводит к потере времени для оказания помощи. Однако при этом он добавил, что нередко люди, даже зная о наличии заболевания, не спешат обращаться к медикам за помощью.

Ранее сообщалось, что комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала гомеопатию таковой, а используемые в ней методы лечения не имеющими научных оснований. В комиссии предложили изъять из государственных клиник все гомеопатические средства, аптекам порекомендовали не выкладывать их вместе с традиционными лекарствами, а провизорам посоветовали не рекламировать их покупателям.

