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Онищенко призвал применить к гомеопатии научный подход

20:49 6.02.2017
Геннадий Онищенко. Фото с сайта rospotrebnadzor.ru
Геннадий Онищенко. Фото с сайта rospotrebnadzor.ru
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Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовал не торопиться с запретом гомеопатии и провести научные исследование применяемых в ней средств.

Он назвал полезным с точки зрения объективной науки заключение РАН о том, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Однако при этом Онищенко усомнился в том, что РАН проводила какие-то исследования в данной области. По его мнению, академия воспользовалась научной логикой и имеющимися опубликованными данными.

«Но надо не забывать, что медицина - это еще и искусство, многие тысячелетия, века она основывалась, в том числе и на эмпирическом опыте, на наблюдениях, которые давали тот или иной эффект», - цитирует Онищенко «Интерфакс». Он призвал не «махать шашкой», а вернуться к изучению гомеопатических средств и объяснить их эффективность или неэффективность с помощью современных методов.

Собеседник агентства признал, что гомеопатия иногда становится на пути между пациентом и официальной медициной, что приводит к потере времени для оказания помощи. Однако при этом он добавил, что нередко люди, даже зная о наличии заболевания, не спешат обращаться к медикам за помощью.

Ранее сообщалось, что комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала гомеопатию таковой, а используемые в ней методы лечения не имеющими научных оснований. В комиссии предложили изъять из государственных клиник все гомеопатические средства, аптекам порекомендовали не выкладывать их вместе с традиционными лекарствами, а провизорам посоветовали не рекламировать их покупателям.
 

Темы: Россия, Геннадий Онищенко, Здоровье, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 23:51
А вот про храмы

Вы совравши. Это ересь определять с помощью колдовства( необъяснимого явления) место храма. Это было под силу только древним волхвам, которые определяли места аркон. Христианские храмы построены преимущественно на этих местах, а сейчас строят просто где есть место.
06.02.2017, 23:42
По ходу

наше великое чиновничество из РАН РФ вознамерилось прикрыть китайскую медицину по одной простой причине, что они её тупо не понимают, и она отбивает конкретные деньги у фарм- тузов. РАН РФ в роли уголовной крыши- это уже что-то новенькое. А деньги действительно серьёзные. У меня друг, мучившийся всю жизнь радикулитом, купил напичканное электродами китайское кресло за 150 тысяч... ну довела товарища болезнь... и полностью выздоровел. Как это происходит величавые дуботолки из РАН РФ объяснить не могут, поэтому надо законодательно все прикрыть. А что они натворили и творят с российской и славянской историей !!! отстёгивая деньги на изучение и археологию каких- угодно цивилизаций, но только не российской. Комиссарская кровь, текущая в их жилах, не даёт им покоя до сих пор.
06.02.2017, 23:36
Европеец

Я раз лозоходство (с алюминиевыми проводками) попробовал. Ни хрена ничего не нашел, но точно знаю что при этом чувствовал - две проволочки в форме латинской буквы L в моих руках делали что хотели. Изумительное чувство.
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