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Эксперты не поддержали вывод абортов из системы ОМС

09:42 6.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Экспертная группа Российской общественной инициативы (РОИ) выступила против исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает ТАСС.

Согласно заключению экспертов, исключение процедуры искусственного прерывания беременности не решит проблем, связанных с поддержкой рождаемости и сохранения беременности.

Еще в декабре 2016 года петиция, созданная на сайте РОИ с требованием вывести аборты из системы ОМС, была отклонена экспертами рабочей группы федерального уровня, которые рассматривают петиции за подписью более 100 тысяч человек.

Авторы петиции предлагали оставить в системе ОМС только аборты по медицинским показаниям или в случае беременности, наступившей в результате сексуального насилия. В экспертном заключении говорится, что реализация подобной инициативы не решит проблем, которые лежат в основе принятия женщинами решения о проведении аборта.

Эксперты считают, что необходимо принимать комплексные меры, в частности вести консультативную работу с женщинами, а также ужесточать ответственность за нарушения порядка проведения процедуры искусственного прерывания беременности.

Эксперты также рекомендуют координационному совету при правительстве по реализации концепции государственной семейной политики РФ до 2025 года создать рабочую группу с участием Минздрава, Минфина, Росздравнадзора, ФАС, Генеральной прокуратуры и ФОМС. Эта группа может помочь подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые будут направлены на сокращение числа абортов.

Госдуме рекомендовано «учесть заключение экспертной группы РОИ при работе над уже находящимся на рассмотрении законопроектом, который предусматривает меры борьбы с абортами, аналогичные тем, что изложены в петиции». 

Темы: Реформа здравоохранения в России, Беременность и роды, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2017, 13:19
Татьяна Алексеевна

Пардон,но ОНИ ТОЖЕ налоги ПЛАТЯТ.
06.02.2017, 12:46
ключник ада

Врачей и старух делающих аборты и поощряющих малолеток к свальному сексу антибеби таблетками в ад , любыми путями. Я встречу.
06.02.2017, 12:45
ЯВ

...правильно, а то частная медицина начнёт на этом бизнес строить - это полный ...! - эмбриональную кровушку куда попадя продавать или в канализацию сливать. Госмедицину худо/бедно правительство может контролировать.
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