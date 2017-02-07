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Эксперты заявили о росте смертности от гриппа и ОРВИ

10:13 7.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Фонд независимого мониторинга «Здоровье» проанализировал статистику по смертности населения в России за 2016 год, которая ранее была собрана федеральной службой статистики (Росстат).

Так, по данным Росстата, снижение смертности между 2015 и 2016 годами составило всего 0,1 случай. Смертность от заболеваний дыхательной системы сократилась на 8 процентов, а вот процент скончавшихся от гриппа и ОРВИ вырос более чем в 2 раза — на 133,3%. Это ставит вопрос об успешности кампании по вакцинации против гриппа, проводимую Минздравом.

Напомним, что на конец января заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране возросла на 5,4 процента. Большинство заболевающих — дети от 7 до 14 лет. Эпидемические пороги превышены во всех округах России, кроме Южного и Центрального. Ранее Минздрав предупреждал, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на конец января — начало февраля. В ближайшее время эпидемия должна пойти на спад.

Эксперты фонда «Здоровье» также отметили, что в России повысилась смертность «от прочих причин» при снижении некоторых других показателей. По их мнению это связано с тем, что регионы таким образом пытаются скорректировать процент летальных исходов при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях.

Темы: Статистические данные и прогнозы, Грипп и ОРВИ, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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07.02.2017, 14:17
Эксперты заявили о росте смертности

Не важен факт (от чего), важен результат. ВЫМИРАЕМ граждане. Вот они результаты реформы здравоохранения.
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