Эксперты заявили о росте смертности от гриппа и ОРВИ

Фонд независимого мониторинга «Здоровье» проанализировал статистику по смертности населения в России за 2016 год, которая ранее была собрана федеральной службой статистики (Росстат).

Так, по данным Росстата, снижение смертности между 2015 и 2016 годами составило всего 0,1 случай. Смертность от заболеваний дыхательной системы сократилась на 8 процентов, а вот процент скончавшихся от гриппа и ОРВИ вырос более чем в 2 раза — на 133,3%. Это ставит вопрос об успешности кампании по вакцинации против гриппа, проводимую Минздравом.

Напомним, что на конец января заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране возросла на 5,4 процента. Большинство заболевающих — дети от 7 до 14 лет. Эпидемические пороги превышены во всех округах России, кроме Южного и Центрального. Ранее Минздрав предупреждал, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на конец января — начало февраля. В ближайшее время эпидемия должна пойти на спад.

Эксперты фонда «Здоровье» также отметили, что в России повысилась смертность «от прочих причин» при снижении некоторых других показателей. По их мнению это связано с тем, что регионы таким образом пытаются скорректировать процент летальных исходов при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях.