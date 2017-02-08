Российские хирурги разработали новый уникальный метод лечения аритмии

Специалисты Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра (СФБМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина разработали новый персонифицированный метод хирургического лечения фибрилляции предсердий, сообщает РИА Новости.

Новый метод лечения нарушений ритма сердца предусматривает сверхточное воздействие электрического тока на активные очаги возникновения фибрилляции. Клинические исследования данного способа лечения были запущены в середине 2016 года.

Отмечается, что на сегодняшний день прооперировано 20 пациентов с разными периодами наблюдения. Самый продолжительный – семь месяцев. Этот пациент был одним из первых прооперированных по новой методике. Как говорят медики, уже через шесть дней после операции очаги аритмии исчезли.

«Данный результат позволяет говорить о первом мировом опыте персонифицированного лечения фибрилляции предсердий», - отмечают ученые.

Новый метод предполагает индивидуальный подход к лечению фибрилляции предсердий и заключается в визуализации активных очагов автономной нервной системы пациента с последующим точечным радиочастотным воздействием на них.

Специалисты говорят, что данная технология одна из самых прогрессивных. Она позволяет планировать тактику оперативного вмешательства под конкретного пациента. А хирургу больше не нужно выполнять большой объем оперативного вмешательства, достаточно воздействовать на конкретные точки.

Отмечается, что клинические исследования метода будут продолжены с участием большой группы пациентов.

