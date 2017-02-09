В Японии создан портативный прибор для экспресс-определения наличия вируса

Японские ученые разработали портативный прибор для экспресс-определения патогенных вирусов и бактерий у человека, сообщает ТАСС.

Прибор весом 500 граммов был разработан компанией Nihon Itagarasu. Для тестирования используется образец слюны или крови человека. Прибор сам работает от специальной батареи, что делает возможным проведение диагностики практически в любых условиях.

На сегодняшний день для определения вируса используется стационарное оборудование, которое находится только в исследовательских лабораториях. Сама процедура занимает один час. Новый прибор позволяет определить наличие патогена за 10 минут. Однако работа с прибором все равно требует наличия специальных знаний, а потому пока его не предполагается вводить в применение на бытовом уровне.

На текущий момент созданы пробные образцы прибора. Его предполагаемая цена пока не определена. Стационарные установки стоят порядка 18-27 тысяч долларов. Разработчики портативного прибора предполагают, что их новинка будет стоить порядка 9 тысяч долларов. Ожидается, что в массовое производство прибор поступит уже в текущем году.

