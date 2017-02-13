]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

В России разработан первый препарат против рассеянного склероза

09:59 13.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Российские ученые объявили о создании первого отечественного препарата для больных рассеянным склерозом.

Как пишут «Известия», новый лекарственный препарат фигурирует под названием «Ксемус». На данный момент он проходит финальную стадию клинических испытаний. Ожидается, что препарат появится в продаже через три года. Он также будет включен в систему ОМС и будет доступен пациентам бесплатно.

Как отмечают разработчики, данный препарат позволит больному рассеянному склерозом быть социально активным. В его основе лежат пептидные фрагменты белка миелина, которые могут проникать в липосомы.

На текущий момент для терапии рассеянного склероза применяется зарубежный прерпарат клпаксон. Курс лечения данным препаратом стоит тысячи долларов.

По данным Минздрава, количество больных рассеянным склерозом в России увеличивается. На 2015 год было зарегистрировано более 72 тысяч человек с данным заболеванием.

Разработкой отечественного препарата занимается Институт биоорганической химии ИБХ РАН совместно с санкт-петербургской компанией «Фармасинтез».

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Новые лекарства и их перспективы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2017, 12:04
???

А разве больных рассеянным склерозом в России вообще кто-то лечит ? Впервые слышу об импортном препарате, до сих пор слышал только реплики, что все бесполезно...
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.