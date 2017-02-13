В России разработан первый препарат против рассеянного склероза

Российские ученые объявили о создании первого отечественного препарата для больных рассеянным склерозом.

Как пишут «Известия», новый лекарственный препарат фигурирует под названием «Ксемус». На данный момент он проходит финальную стадию клинических испытаний. Ожидается, что препарат появится в продаже через три года. Он также будет включен в систему ОМС и будет доступен пациентам бесплатно.

Как отмечают разработчики, данный препарат позволит больному рассеянному склерозом быть социально активным. В его основе лежат пептидные фрагменты белка миелина, которые могут проникать в липосомы.

На текущий момент для терапии рассеянного склероза применяется зарубежный прерпарат клпаксон. Курс лечения данным препаратом стоит тысячи долларов.

По данным Минздрава, количество больных рассеянным склерозом в России увеличивается. На 2015 год было зарегистрировано более 72 тысяч человек с данным заболеванием.

Разработкой отечественного препарата занимается Институт биоорганической химии ИБХ РАН совместно с санкт-петербургской компанией «Фармасинтез».