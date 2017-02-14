Алкоголь назван причиной возникновения соматических болезней

Алкоголь является одной из причин возникновения соматических заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.

По его словам, ведомство провело эксперимент в больницах, которые занимаются лечением соматических болезней. В результате выяснилось, что в 10 процентах случаев болезнь является следствием злоупотребления алкоголем.

Брюн добавил, что на сегодняшний день в стране порядка 20 процентов работающего мужского населения злоупотребляют алкоголем. Исходя из этого он считает необходимым поднять страховые выплаты на человека в фонд обязательного медицинского страхования.

Кроме того он считает, что необходимо возродить систему лечебно-трудовых профилакториев, «пьяные комиссии» на крупных предприятиях и вернуть в практику принудительную госпитализацию при наличии подозрения на злоупотребление алкоголем.

По статистике почти четверть смертей мужчин и 15% смертей женщин в России являются следствием злоупотребления алкоголя. «Главным образом это внешние причины и болезни системы кровообращения. Причем у женщин болезни системы кровообращения с точки зрения восприимчивости ко влиянию алкоголя более значимы», - говорят медики.