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Алкоголь назван причиной возникновения соматических болезней

09:35 14.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Алкоголь является одной из причин возникновения соматических заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.

По его словам, ведомство провело эксперимент в больницах, которые занимаются лечением соматических болезней. В результате выяснилось, что в 10 процентах случаев болезнь является следствием злоупотребления алкоголем.

Брюн добавил, что на сегодняшний день в стране порядка 20 процентов работающего мужского населения злоупотребляют алкоголем. Исходя из этого он считает необходимым поднять страховые выплаты на человека в фонд обязательного медицинского страхования.

Кроме того он считает, что необходимо возродить систему лечебно-трудовых профилакториев, «пьяные комиссии» на крупных предприятиях и вернуть в практику принудительную госпитализацию при наличии подозрения на злоупотребление алкоголем.

По статистике почти четверть смертей мужчин и 15% смертей женщин в России являются следствием злоупотребления алкоголя. «Главным образом это внешние причины и болезни системы кровообращения. Причем у женщин болезни системы кровообращения с точки зрения восприимчивости ко влиянию алкоголя более значимы», - говорят медики.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Здоровье, Последствия употребления алкоголя
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2017, 10:42
Гость: Роман

????
Перечитайте еще раз - в 90% случаев причина соматического заболевания никак не связана с алкоголем...
Алкоголь - практически безвреден... на 90% верно!
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