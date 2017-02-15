]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

В 20 регионах РФ обнаружен дефицит препаратов против ВИЧ

10:50 15.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

В двадцати регионах России выявлена нехватка препаратов для терапии ВИЧ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Проверка на обеспеченность антиретровирусными препаратами в регионах страны была проведена силами Росздравнадзора. По результатам проверки обнаружилось, что в 20 регионах есть недостаток по трем-пяти наименованиям, что составляет менее месячной потребности регионов в данных препаратах.

Отмечается, что в рамках централизованных закупок, Минздрав начнет поставку препаратов от ВИЧ в регионы лишь в апреле 2017 года. В конце 2016 года регионам было выделено дополнительно порядка 2,28 млрд рублей для создания необходимого запаса антиретровирусных препаратов. Эти средства должны были закрыть дефицит в первые месяцы 2017 года.

«Все регионы были извещены, что Минздрав РФ начнет поставки в апреле, их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», - добавили в ведомстве.
 

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Профилактика и лечение ВИЧ, Министерство здравоохранения РФ, Роспотребнадзор
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2017, 13:53
Гость: Иван

Громадина Ельцынцентра, губернатор-выпускник Йельского университета предателей Куйвашев, либераст (клеймо негде ставить) мэр Ройзман в Ебурге - вот самый главный рассадник инфекции спида в России. Может быть этот треугольник надо разрушить как Содом и Гоморру?
15.02.2017, 12:47
Гость: ЛГБТ

придется нам на Вукраину тикать, как коммунистам...
15.02.2017, 11:56
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Боярышником пусть лечатся!
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.