В 20 регионах РФ обнаружен дефицит препаратов против ВИЧ

В двадцати регионах России выявлена нехватка препаратов для терапии ВИЧ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Проверка на обеспеченность антиретровирусными препаратами в регионах страны была проведена силами Росздравнадзора. По результатам проверки обнаружилось, что в 20 регионах есть недостаток по трем-пяти наименованиям, что составляет менее месячной потребности регионов в данных препаратах.

Отмечается, что в рамках централизованных закупок, Минздрав начнет поставку препаратов от ВИЧ в регионы лишь в апреле 2017 года. В конце 2016 года регионам было выделено дополнительно порядка 2,28 млрд рублей для создания необходимого запаса антиретровирусных препаратов. Эти средства должны были закрыть дефицит в первые месяцы 2017 года.

«Все регионы были извещены, что Минздрав РФ начнет поставки в апреле, их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», - добавили в ведомстве.

