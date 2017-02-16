]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Ученые предлагают снять запрет на создание генетически измененных людей

11:03 16.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Американские ученые предложили снять запрет на генетическую модификацию людей, сообщает MedicalXpress.

В случае снятия запрета на создание человеческих зародышей с отредактированной ДНК, ученые предлагают ввести новый регламент. Так генетическая модификация допускается только в случае генетических мутаций, которые способствуют появлению тяжелых заболеваний, с которыми нельзя бороться никакими иными методами. Редактирование должно касаться только тех генов, которые совершенно точно связаны с наследственным расстройством.

Ученые считают, что в случае редактирования генома человека, необходим будет более жесткий контроль за клиническими испытаниями со сбором достаточного количества статистической информации о пользе и рисках во вмешательство в геном извне.

Обсуждение этических и правовых нюансов подобного вмешательства должно происходить с участием общественности. Это, по мнению ученых, позволит установить международные нормы использования генной инженерии, что позволит избежать злоупотребления данной технологией.

На сегодняшний день в ряде стран действует запрет на создание человеческих зародышей с отредактированной ДНК. Ряд ученых работают над технологиями изменения человеческой ДНК, однако все работы проводятся на соматических клетках. Так, в Китае ученые модифицировали иммунные клетки, которые затем были введены пациенту с онкологическим заболеванием. Такие изменения не наследуются, а потому влияют на конкретного человека, не затрагивая его потомство.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире, Генетические заболевания
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2017, 17:48
Гость: Э*

Это не "учёные", а чьи-то марионетки, мечтающие убить ЛЮДЕЙ, которых осталось мало. Большинство особей, внешне похожих на человека, к сожалению, почти превратилось в тупых обезьян (особенно на западе).
16.02.2017, 15:36
Гость: Иван .

Это теперь олигархи хотят создать себе рабов-биороботов и с их помощью уничтожить нормальное человечество на земле. Ученые такое ни когда не поддерживали и не могут поддерживать, им интеллект не позволяет. А поддерживают только купленные и зашантажированные олигархами лжеученые, а точнее ряженные в ученых рабы этих самых олигархов. Правда вот такая, однако.
16.02.2017, 14:34
Гость: 1

Вот изменят твою ДНК и сразу телепортируешься:)
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.