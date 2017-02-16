Ученые предлагают снять запрет на создание генетически измененных людей

Американские ученые предложили снять запрет на генетическую модификацию людей, сообщает MedicalXpress.

В случае снятия запрета на создание человеческих зародышей с отредактированной ДНК, ученые предлагают ввести новый регламент. Так генетическая модификация допускается только в случае генетических мутаций, которые способствуют появлению тяжелых заболеваний, с которыми нельзя бороться никакими иными методами. Редактирование должно касаться только тех генов, которые совершенно точно связаны с наследственным расстройством.

Ученые считают, что в случае редактирования генома человека, необходим будет более жесткий контроль за клиническими испытаниями со сбором достаточного количества статистической информации о пользе и рисках во вмешательство в геном извне.

Обсуждение этических и правовых нюансов подобного вмешательства должно происходить с участием общественности. Это, по мнению ученых, позволит установить международные нормы использования генной инженерии, что позволит избежать злоупотребления данной технологией.

На сегодняшний день в ряде стран действует запрет на создание человеческих зародышей с отредактированной ДНК. Ряд ученых работают над технологиями изменения человеческой ДНК, однако все работы проводятся на соматических клетках. Так, в Китае ученые модифицировали иммунные клетки, которые затем были введены пациенту с онкологическим заболеванием. Такие изменения не наследуются, а потому влияют на конкретного человека, не затрагивая его потомство.