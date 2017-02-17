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Российские ученые займутся изучением вируса Эбола в Гвинее

11:15 17.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В Гвинейской Республике состоялось официальное открытие научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, созданным совместно с Россией.

Как сообщает ТАСС, в церемонии открытия принимала участие российская делегация во главе с руководителем Роспотребназдора Анной Поповой.

Отмечается, на базе в Гвинее российские ученые займутся изучением таких опасных инфекционных заболеваний, как Эбола, Ласса, желтая лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила. Ученые будут исследовать особенности распространения данных инфекций, разрабатывать и апробировать новые средства их диагностики и профилактики.

Идея создания подобного совместного научно-исследовательского центра появилась после завершения мероприятий по ликвидации эпидемии, вызванной вирусом Эбола в 2014-2016 гг. В исследованиях будут принимать участие российские и гвинейские ученые, прошедшие обучение в России по проблемам распространения особо опасных инфекционных болезней.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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17.02.2017, 16:24
мик

Смелые люди: в свое время эпидимиологи в 1920-30-е бывало с жизнями расставались.
17.02.2017, 14:24
Гинзбурги

на исследуют на пару ярдов.
17.02.2017, 13:54
прохфессор Голопупенко

Лучше бы на Украине вирусом занялись ,такая зараза.... не дай Бог заразица и в бункере застрелица.
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