Российские ученые займутся изучением вируса Эбола в Гвинее

В Гвинейской Республике состоялось официальное открытие научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, созданным совместно с Россией.

Как сообщает ТАСС, в церемонии открытия принимала участие российская делегация во главе с руководителем Роспотребназдора Анной Поповой.

Отмечается, на базе в Гвинее российские ученые займутся изучением таких опасных инфекционных заболеваний, как Эбола, Ласса, желтая лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила. Ученые будут исследовать особенности распространения данных инфекций, разрабатывать и апробировать новые средства их диагностики и профилактики.

Идея создания подобного совместного научно-исследовательского центра появилась после завершения мероприятий по ликвидации эпидемии, вызванной вирусом Эбола в 2014-2016 гг. В исследованиях будут принимать участие российские и гвинейские ученые, прошедшие обучение в России по проблемам распространения особо опасных инфекционных болезней.