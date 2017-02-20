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Ученые попросили психических больных жертвовать мозг науке

07:45 20.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Ученые со всего мира обратились к людям, страдающим от таких психических заболеваний как депрессия и посттравматический стресс, с просьбой жертвовать свой мозг науке после смерти, сообщает ВВС News.

Ученые говорят, что это поможет в разработке новых лекарств от данных психических и нервных расстройств, и в частности болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Отмечается, что на данный момент в Гарвардском исследовательском центре, который занимается вопросами мозговых тканей, хранится более трех тысяч образцов мозга. Этот центр считается одним из крупнейших «банков мозга» в мире. Большинство образцов были получены от людей с психическими и нервными расстройствами.

По словам ученых, на сегодняшний день наука обладает всем необходимым для полноценного исследования человеческого мозга. «Чего нам не хватает, так это тканей от людей с недугами, которые нам нужно понять до конца», - говорят они.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Мозг и его заболевания
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Комментарии читателей
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20.02.2017, 13:54
В России с подобными "донорами" проблем нет

Эт точно. Депутаты госдумы и члены правительства.
20.02.2017, 12:44
Контрразведчик

Поддерживаю.
20.02.2017, 09:22
Психиатр

В России с подобными "донорами" проблем нет. Есть множество осужденных к ВМН, нелюдей с явными психическими отклонениями..
Вот и пусть хоть одно доброе дело сделают - послужат науке.
Все комментарии (6)
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