Ученые попросили психических больных жертвовать мозг науке

Ученые со всего мира обратились к людям, страдающим от таких психических заболеваний как депрессия и посттравматический стресс, с просьбой жертвовать свой мозг науке после смерти, сообщает ВВС News.

Ученые говорят, что это поможет в разработке новых лекарств от данных психических и нервных расстройств, и в частности болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Отмечается, что на данный момент в Гарвардском исследовательском центре, который занимается вопросами мозговых тканей, хранится более трех тысяч образцов мозга. Этот центр считается одним из крупнейших «банков мозга» в мире. Большинство образцов были получены от людей с психическими и нервными расстройствами.

По словам ученых, на сегодняшний день наука обладает всем необходимым для полноценного исследования человеческого мозга. «Чего нам не хватает, так это тканей от людей с недугами, которые нам нужно понять до конца», - говорят они.