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Путин поручил обеспечить лекарствами детей с хроническими болезнями

09:13 21.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопросы обеспечения лекарствами детей с хроническими заболеваниями независимо от наличия у них инвалидности, сообщает РИА Новости.

«Правительству РФ рассмотреть вопросы об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном медикаментозном лечении или заместительной терапии, независимо от наличия у них инвалидности», - говорится в поручении главы государства.

Кабмину таже поручено проработать вопрос установления запрета на перепрофилирование детских санаторно-курортных организаций. Исключение может составлять только случаи преобразования данных организаций в реабилитационные центры.

Кроме того поручено проработать вопрос о необходимости внесения в законодательство изменений, которые регулируют вопросы, связанные с развитием комплекса медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых детям с ограниченными возможностями, их семям, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

Итоги работы по данным поручениям должны быть представлены до конца марта текущего года.

Темы: Здоровье, Санатории и оздоровительный отдых, Дети, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 13:20
Гость: У детей

Ротенберга и Чайки тяжелая форма целлюлита-страна просто обязана заботиться о этих детях,эти дети-цветы нашей жизни!
21.02.2017, 13:20
Гость: Но пассаран.

1.Это делают в первый день президентства а не через 17 лет
2.Неплохо бы детям отдать и 21-у из 22-ух резиденций.
21.02.2017, 12:27
Гость: Гоша

Я был уверен, что эта элементарная социальная услуга в России была всегда и есть сейчас. А оказывается ее и вообще еще нет. Социальное государство по Конституции, однако?
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