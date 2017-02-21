Путин поручил обеспечить лекарствами детей с хроническими болезнями

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопросы обеспечения лекарствами детей с хроническими заболеваниями независимо от наличия у них инвалидности, сообщает РИА Новости.

«Правительству РФ рассмотреть вопросы об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном медикаментозном лечении или заместительной терапии, независимо от наличия у них инвалидности», - говорится в поручении главы государства.

Кабмину таже поручено проработать вопрос установления запрета на перепрофилирование детских санаторно-курортных организаций. Исключение может составлять только случаи преобразования данных организаций в реабилитационные центры.

Кроме того поручено проработать вопрос о необходимости внесения в законодательство изменений, которые регулируют вопросы, связанные с развитием комплекса медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых детям с ограниченными возможностями, их семям, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

Итоги работы по данным поручениям должны быть представлены до конца марта текущего года.