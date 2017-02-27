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Вероника Скворцова награждена премией «Щит и Роза» за спасение пассажира

08:23 27.02.2017
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова стала лауреатом общероссийской общественной премии «Щит и Роза», сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минздрава РФ.

Данной награды глава Минздрава была удостоена за спасение пассажирки самолета осенью 2016 года.

«Вероника Скворцова получила эту почетную награду за проявленную высокую гражданскую и профессиональную ответственность при оказании помощи одной из пассажирок рейса Москва-Нью-Йорк», - говорится в заявлении ведомства.

Инцидент на борту самолета произошел 20 сентября 2016 года. Женщина 47 лет потеряла сознание. По словам Скворцовой, у пассажирки были все признаки инсульта. Вместе с другими врачами, находившимися на борту, женщину удалось вернуть в сознание, а после экстренной посадки в Санкт-Петербурге она была госпитализирована.

Сама Скворцова позже говорила, что ей «неудобно», что этому случаю уделяется столь повышенное внимание. Она сказала, что это обычная штатная ситуация, и оказанию первой помощи обучают всех медиков в ВУЗах.

Премия «Щит и Роза» была учреждена в 2008 году. Она присуждается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга. 

Темы: Россия, Награды и премии в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 10:13
Москва-Нью-Йорк

А за развал поликлиник надо дать премию- "Подальше от дома и никаких пенсионеров!"
27.02.2017, 10:09
Россиянин

Миллиона россиян, которым некому помочь остается только завидовать.
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