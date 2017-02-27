Родителям школьников расскажут о правильном питании

Одной школе не под силу искоренить нездоровые привычки школьников

Специалисты расскажут школьникам и их родителям о пользе здорового питания и способах безопасного похудения. Рассматривается также возможность провести родительское селекторное совещание на эту тему.

Важный вопрос затронут на уроках биологии и физкультуры. По данным Научного центра здоровья детей, только 2,5% одиннадцатиклассников можно считать полностью здоровыми. Одна из причин – вредная еда.

В последние годы в учебных учреждениях Москвы вопросу детского питания уделяется большое внимание. Передача его на аутсорс позволила привлекать проверенных, местных поставщиков. Централизация основных технологических процессов на крупных комбинатах облегчила контроль качества продуктов и готовых блюд. Меню разрабатывается с привлечением сотрудников Роспотребнадзора и специалистов в области детского питания. Поэтому ученикам подаются блюда, созданные с учетом всех требований.

Однако одной школе не под силу искоренить нездоровые привычки. Перед уроками и после занятий ребенок ест дома, и пища нередко не отвечает элементарным требованиям: содержит много сахаров, недостаточное количество белка и полезных жиров. Все это если не влияет негативно на здоровье ребенка, то отражается на его уровне активности и работоспособности. Поэтому лекции необходимы, прежде всего, родителям, полагают эксперты.

Например, многие мамы считают пакетированный сок полезным перекусом и хорошей альтернативой газированным напиткам. Но если в 100 граммах среднестатистического лимонада 40 ккал и 11 грамм углеводов, то для пакетированного яблочного сока эти показатели будут 47 ккал и 12 граммов соответственно, да и польза такой коробочки сомнительна. Не лучшая замена, в отличие от целого яблока, особенно если у ребенка есть избыточный вес.

Существует целый перечень вредных продуктов, которые маскируются под полезные. Среди них специальные хлопья для завтрака (добавлен сахар), каши быстрого приготовления (злак излишне обработаны), цукаты (вымачиваются в сахаре), обезжиренные продукты (мало жира, но много сахара «для вкуса»). И для каждого из них есть адекватная замена. Об этом целевой аудитории и предстоит узнать на занятиях.

Родителям часто кажется, что они и так знают, что лучше для ребенка. Печальная статистика это опровергает. Лекции о правильном питании станут еще одним шагом по улучшению здоровья маленьких москвичей.

