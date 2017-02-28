Российские ученые создали биопротезы кровеносных сосудов

Российские ученые из Института цитологии и генетики СО РАН разработали биопротезы, которые в перспективе могут использоваться в сосудистой хирургии, в качестве замены поврежденных кровеносных сосудов, сообщает РИА Новости.

На текущий момент в сосудистой хирургии есть проблема с получением заменителей сосудов небольшого диаметра. Часто использование сосудов самого пациента невозможно, а синтетические материалы обладают рядом существенных физических недостатков.

При помощи тканевой инженерии ученые предлагают решить данную проблему. Они создали клеточно-наполненный сосудистый трансплантат на основе мембран из поликапролактона и хитозана. Полученные конструкции ученые «заселили» эндотелиальными и гладкомышечными клетками кардиальных эксплантов человека.

«Биопротезы, созданные на основе такой технологии, будут способны заменить сосуды человеку, нуждающемуся в трансплантации. Эта разработка позволит снизить риск воспаления, возникновения тромбоза и других иммунопатологических процессов, которые приводят к повторному дефициту кровообращения», - говорят ученые.

На текущий момент исследования проведены только в системе in vitro и на лабораторных животных. В перспективе биологи считают, что созданный трансплантат можно будет «заселять» клетками самого пациента, что снизит риск отторжения и иммунной реакции. Ряд экспериментов на лабораторных животных показали, что подобные конструкции имеют преимущество перед незаселенными и это особенно важно для разработки заменителей сосудов малого диаметра.