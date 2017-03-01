Ученые нашли связь ожирения с девятью формами рака

Американские и британские ученые заявили, что избыточный вес является фактором риска появления сразу девяти форм рака. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Bmj.

Ученые проанализировали результаты и экспериментальные более 200 различных научных работ, где изучались последствия развития ожирения и вероятность развития различных форм рака. Всего в этих исследованиях участвовало несколько десятков тысяч человек, страдавших от ожирения или рака.

В ходе анализа исследователи обнаружили, что в 13% случаев, связанных с развитием девяти форм рака, ожирение являлось одним из факторов развития злокачественной опухоли. Все эти формы рака были связаны с работой пищеварительной системы (рак прямой кишки, желудка, пищевода, толстой кишки) или с гормональными нарушениями (рак почек, поджелудочной железы, молочных желез, тела матки, рак крови).

Вероятность развития злокачественной опухоли возрастала по мере увеличения массы тела. Однако разные виды рака реагировали на повышение массы тела по-разному. Так для рака прямой кишки вероятность развития была почти одинаковой для всех уровней ожирения, для рака поджелудочной железы она повышалась на 50% на каждые 5кг лишнего веса.

«Надо проверить еще ряд нюансов, но уже сейчас можно сделать однозначный вывод, что сброс лишнего веса или предотвращение развития ожирения снизит вероятность приобретения рака. Также мы обнаружили намеки на то, что ожирение в детские годы влияет на вероятность развития рака во взрослой жизни», - резюмируют исследователи.