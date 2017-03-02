Ученые назвали самые опасные заболевания кожи

Американские ученые назвали 10 самых опасных кожных заболеваний, которые могут привести к пожизненной инвалидности.

Как пишет EurekAlert! в перечень попали дерматит, угревая сыпь, крапивница, псориаз, вирусные заболевания кожи, грибковые заболевания кожи, чесотка, меланома, пиодермия, целлюлит, рак кожи, пролежни и очаговая алопеция.

Исследователи из Колорадского университета в Денвере проанализировали данные Института медико-санитарных измерений Университета штата Вашингтон. Данный институт собирает и хранит глобальную медицинскую информацию в научных целях. В данном исследовании ученые проанализировали более 4000 источников.

Ученые отмечают, что кожные заболевания вызывают сильную боль, обезвоживание, и часто являются первым признаком общего системного заболевания. Исследователи также выявили региональные особенности, свойственные тому или иному кожному заболеванию. Так рак кожи более всего распространен в США, а в Китае и Индии встречается гораздо реже. Чесотка чаще всего встречается у жителей островов в южной части Тихого океана и Африке. А вот крапивница, угревая сыпь и акне распространены по всему миру более «равномерно»

Согласно результатам их исследования, кожные заболевания являются четвертой ведущей причиной возникновения инвалидности в мире после анемии, туберкулеза и заболеваний органов чувств. В связи с этим ученые предлагают обратить более пристальное внимание на заболевания кожи.