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Ученые назвали самые опасные заболевания кожи

09:01 2.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Американские ученые назвали 10 самых опасных кожных заболеваний, которые могут привести к пожизненной инвалидности.

Как пишет EurekAlert! в перечень попали дерматит, угревая сыпь, крапивница, псориаз, вирусные заболевания кожи, грибковые заболевания кожи, чесотка, меланома, пиодермия, целлюлит, рак кожи, пролежни и очаговая алопеция.

Исследователи из Колорадского университета в Денвере проанализировали данные Института медико-санитарных измерений Университета штата Вашингтон. Данный институт собирает и хранит глобальную медицинскую информацию в научных целях. В данном исследовании ученые проанализировали более 4000 источников.

Ученые отмечают, что кожные заболевания вызывают сильную боль, обезвоживание, и часто являются первым признаком общего системного заболевания. Исследователи также выявили региональные особенности, свойственные тому или иному кожному заболеванию. Так рак кожи более всего распространен в США, а в Китае и Индии встречается гораздо реже. Чесотка чаще всего встречается у жителей островов в южной части Тихого океана и Африке. А вот крапивница, угревая сыпь и акне распространены по всему миру более «равномерно»

Согласно результатам их исследования, кожные заболевания являются четвертой ведущей причиной возникновения инвалидности в мире после анемии, туберкулеза и заболеваний органов чувств. В связи с этим ученые предлагают обратить более пристальное внимание на заболевания кожи.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Кожа и уход за ней
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