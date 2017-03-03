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В России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании

08:51 3.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Министерству здравоохранения РФ создать регистр пациентов, которым необходимо обезболивание сильнодействующими препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества.

Как пишет РИА Новости, данный регистр должен заработать с 1 января 2018 года. Планируется, что это поможет пациентам открыто и своевременно получать необходимую медицинскую помощь.

Минздрав также должен будет включить в структуру электронной медкарты модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.

По словам Голодец, в 2016 году число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46% по сравнению с 2015 годом. Также растет и фактическое потребление неинвазивных наркотических анальгетиков.

Эксперты считают, что несмотря на эти показатели, необходимо продолжать прорабатывать дополнительные меры, которые помогут убрать у врачей и пациентов «страхи и предрассудки, связанные с использованием неинвазивных наркотических анальгетиков».

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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