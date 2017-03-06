Ученые назвали стоимость клинических исследований нового лекарства от рака

Российские ученые из Научно-исследовательского института особо чистых препаратов при Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) завершают доклинические исследования нового лекарственного препарата против рака.

Как пишут «Известия», разработка называется «Белок теплового шока», так как именно этот белок является основным действующим веществом препарата. «Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», - объясняют ученые.

Данный белок помогает клетке показывать опухолевые антигены иммунной системе, усиливая противоопухолевый иммунный ответ. В экспериментах на лабораторных животных было показано, что такие виды рака, как саркома и меланома на четвертой стадии могут быть излечены.

Следующий этап исследований — клинические. Их стоимость составит порядка 100 миллионов рублей и займет 2-3 года, сообщает ТАСС. «Выход на промышленное изготовление препарата — через 4 года, не раньше», - добавили разработчики.

В институте рассчитывают, что часть средств на исследования сможет выделить Минпромторг. Целью исследования является создание доступного противоракового препарата.

Примечательно, что новый препарат был получен с помощью биотехнологий и космического эксперимента, проведенного на МКС в 2015 году. Испытания в космосе понадобились, так как для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо было сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Ученые решили попытаться вырастить эти белковые кристаллы в космосе.

«Мы предполагаем, что у этого белка нет избирательности по разным видам опухолевых клеток. Однако уверенности в том, что он будет воздействовать на любой вид рака, пока нет. Но полученные нами результаты обнадеживают», - резюмировали исследователи.