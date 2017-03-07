Минздрав предложил ограничить объем тары и отпуск спиртосодержащих лекарств

Министерство здравоохранения предложило уменьшить объем тары и ограничить отпуск в одни руки спиртосодержащих лекарственных препаратов, пишет РИА Новости.

По мнению представителей ведомства, подобные меры помогут уменьшить риск потребления спиртосодержащих лекарств в немедицинских целях. Отмечается, что соответствующие изменения в нормативную базу уже подготовлены и утверждены Минздравом.

Решение о включении тех или иных лекарственных препаратов в перечень, подлежащих ограничению по таре и аптечному отпуску, принималось межведомственной комиссией в конце января 2017 года.

Ранее предполагалось, что спиртосодержащие лекарственные препараты будут отпускаться по рецептам. Однако в правительстве от этой идеи отказались, так как эта мера приведет к дополнительной нагрузке на страховые компании и поликлиники.

Вопрос об ограничении продажи спиртосодержащих жидкостей встал после массового отравления в Иркутске косметическим средством «Боярышник» в конце 2016 года.