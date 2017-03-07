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Минздрав предложил ограничить объем тары и отпуск спиртосодержащих лекарств

11:03 7.03.2017

Министерство здравоохранения предложило уменьшить объем тары и ограничить отпуск в одни руки спиртосодержащих лекарственных препаратов, пишет РИА Новости.

По мнению представителей ведомства, подобные меры помогут уменьшить риск потребления спиртосодержащих лекарств в немедицинских целях. Отмечается, что соответствующие изменения в нормативную базу уже подготовлены и утверждены Минздравом.

Решение о включении тех или иных лекарственных препаратов в перечень, подлежащих ограничению по таре и аптечному отпуску, принималось межведомственной комиссией в конце января 2017 года.

Ранее предполагалось, что спиртосодержащие лекарственные препараты будут отпускаться по рецептам. Однако в правительстве от этой идеи отказались, так как эта мера приведет к дополнительной нагрузке на страховые компании и поликлиники.

Вопрос об ограничении продажи спиртосодержащих жидкостей встал после массового отравления в Иркутске косметическим средством «Боярышник» в конце 2016 года.

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Аптеки и лекарства в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 18:28
Гость: косьма

Вчера 06.03 17 спрашивал в табачном киоске Вита-септ, (однажды там брал) сказала с тех самых пор нет. А вообще то эта история с метанолом в мою голову не вкладывается ведь 10г. этого метанола приводит к слепоте и решиться на такой "бизнес" надо быть наглухо без башки и тем не менее факт, такой идиот нашелся.
07.03.2017, 15:33
Гость: 303

а тем временем фунфырики снова появились в продаже
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