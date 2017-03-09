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В ВОЗ назвали штаммы вируса гриппа на будущий сезон

08:47 9.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала штаммы вируса гриппа, которые будут циркулировать в мире в сезоне 2017-2018 года.

Как сообщает ТАСС, на основании своих прогнозов ВОЗ выпустили рекомендации для производителей вакцин. В состав трехвалентной вакцины против гриппа рекомендовано включить штаммы гриппа В «Брисбен» 2008 года, штамм гриппа А(Н3N2) «Гонконг» 2014 года, штамм гриппа А (H1N1) «Мичиган» 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года.

Специалисты российского НИИ гриппа Минздрава РФ отметили, что выбор состава вакцины соответствует прогнозу по циркуляции штаммов на следующий сезон. Они добавили, что в ближайшее время на основании рекомендаций ВОЗ будет разработаны собственные рекомендации по составу вакцины от гриппа для отечественных производителей.

Темы: Вакцинация, Грипп и ОРВИ, Всемирная организация здравоохранения
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