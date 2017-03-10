Российские ученые создали новый препарат против гриппа на основе камфоры

Российские ученые из Новосибирска и Санкт-Петербурга создали новый противовирусный препарат, способный справится с различными штаммами вируса гриппа.

Результаты их работы опубликованы в научном журнале Antiviral Research. В основу нового препарата легла камфора и летучие вещества, содержащиеся в клетках полыни и хвойных растений. Продукт взаимодействия этих веществ ученые назвали камфецин.

Новое вещество в начале прошло тестирование на клеточных культурах, а затем на лабораторных животных, которых заражали летальными дозами самых опасных штаммов вируса гриппа, в том числе вирусом свиного гриппа H1N1.

Все животные из контрольной группы, не получавшие препарат, погибали на 10-11 день после заражения, тогда как даже небольшие дозы препарата увеличили выживаемость на 60 процентов. Ученые также обнаружили, что препарат наиболее эффективен, если его ввести в организм в первые два часа после заражения. При увеличении дозы камфецина, его терапевтический эффект усиливался. Отмечается, что по силе своего действия новый препарат можно сравнить с осельтамивиром — препаратом для лечения гриппа, рекомендованный экспертами Всемирной организации здравоохранения.

По своему действию, препарат не подавляет размножение вируса, а препятствует его проникновению в клетки.

Таким образом новое вещество оказалось активным по отношению к штаммам вируса гриппа А, в том числе свиного гриппа, гонконгского гриппа, птичьего гриппа, а также вирусам штамма В.

Сейчас ученые разрабатывают ингаляционную и интраназальную формы введения камфецина и рассчитывают приступить к первой стадии клинических исследований.