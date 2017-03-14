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Минздрав передумал запрещать продажу сигарет родившимся после 2015 года

11:11 14.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минздрав РФ внес новые поправки в проект «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».

Как пишут «Известия» после работы, проведенной с другими ведомствами, из концепции исчезли самые спорные моменты. В частности удален пункт о запрете полной продажи табака людям, родившимся после 2015 года, как противоречащий Конституции и гражданскому законодательству. Однако в рекомендациях в том же документе говорится, что было бы неплохо «обеспечить условия, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года)на протяжении всей их жизни будет невозможен».

Из концепции также исключены конкретные ставки акцизов на табачные изделия. В документе лишь остались слова о необходимости «поэтапного, непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона», а вот график изменения и размер ставок акцизов исключен.

По словам аналитиков издания, сейчас средняя цена пачки сигарет составляет 100 рублей. В случае повышения акцизов скорее всего средняя цена пачки не превысит 130 рублей.

А вот введение налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина сохранено, правда размер налога не установлен. Ранее предполагалось, что он может составить 10%.
 

Темы: Борьба с курением в России, Табачная промышленность, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 13:52
Гость: Калейдоскоп полоумия.

Вот вам пример бесконечного сочетания цветных стеклышек в " Калейдоскопе полоумия ". Ум то ограничен суммой знаний, а безумие не ограничено ни чем, так как незнание бесконечно. Я уже предлагал открыть на КМ рубрику " Калейдоскоп полоумия " и методом голосования присуждать ежедневно, еженедельно, ежемесячно первое место самым полоумным высказываниям, предложениям, действиям органов власти РФ ( Кремля, Правительства, Думы ). С главным призом самого полоумного действа года. Уверен материала будет даже в излишке.
14.03.2017, 13:50
Гость: Жека

Сначала придумали - зарплата есть. Передумали - зарплата опять в кармашке. Целесообразность деятельности - 0%, эффективность - 0%.
14.03.2017, 13:26
Гость: Алекс

Иногда и у них бывает просветление.
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