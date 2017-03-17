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Факторы риска по здоровью есть у 80% работающих россиян

08:43 17.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Почти у всех работающих жителей России есть как минимум один фактор риска для здоровья, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

По ее словам почти у 80% работающего населения есть более чем один фактор риска по здоровью. «Это либо злоупотребление алкоголем, либо курение, либо неправильное питание, гиподинамия и масса других факторов», - отметила Скворцова.

Глава Минздрава РФ считает, что надо искать социальные и экономические стимулы, которые будут мотивировать появление культуры здоровья не только среди работников, но и среди работодателей. Она отметила, что правительство уже организовало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами поиска «правильных механизмов стимулирования к мотивации к здоровому образу жизни».

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Среда обитания и ее влияние на самочувствие и здоровье человека, Министерство здравоохранения РФ
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