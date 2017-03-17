Факторы риска по здоровью есть у 80% работающих россиян

Почти у всех работающих жителей России есть как минимум один фактор риска для здоровья, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

По ее словам почти у 80% работающего населения есть более чем один фактор риска по здоровью. «Это либо злоупотребление алкоголем, либо курение, либо неправильное питание, гиподинамия и масса других факторов», - отметила Скворцова.

Глава Минздрава РФ считает, что надо искать социальные и экономические стимулы, которые будут мотивировать появление культуры здоровья не только среди работников, но и среди работодателей. Она отметила, что правительство уже организовало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами поиска «правильных механизмов стимулирования к мотивации к здоровому образу жизни».