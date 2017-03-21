В России создан первый в мире препарат против вирусов гепатита В и дельта

Российская компания «Гепатера» завершает вторую фазу клинических испытаний первого в мире препарата от гепатита В с дельта-агентом, сообщает ТАСС.

Разработки препарата заняли в общей сложности восемь лет. Лекарство создавалось совместно с немецкими учеными. Препарат блокирует выход вируса из клетки печени, тем самым нарушая цикл его воспроизведения (репликации).

Клинические исследования проводятся как в России, так и в Германии. Ученые говорят, что результаты испытаний внушают оптимизм. В случае успешного завершения исследований препарат должен появиться на фармацевтическом рынке до конца 2018 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно у 7% пациентов с хроническим вирусным гепатитом В обнаруживается вирус гепатита дельта. Коинфекция гепатита В и дельта диагностирована у 20 миллионов человек, она существенно утяжеляет течение заболевания и приводит к циррозу и раку печени. На сегодняшний день лечения, которое бы эффективно устраняло оба вируса из организма не существует.