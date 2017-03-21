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В России создан первый в мире препарат против вирусов гепатита В и дельта

08:04 21.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Российская компания «Гепатера» завершает вторую фазу клинических испытаний первого в мире препарата от гепатита В с дельта-агентом, сообщает ТАСС.

Разработки препарата заняли в общей сложности восемь лет. Лекарство создавалось совместно с немецкими учеными. Препарат блокирует выход вируса из клетки печени, тем самым нарушая цикл его воспроизведения (репликации).

Клинические исследования проводятся как в России, так и в Германии. Ученые говорят, что результаты испытаний внушают оптимизм. В случае успешного завершения исследований препарат должен появиться на фармацевтическом рынке до конца 2018 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно у 7% пациентов с хроническим вирусным гепатитом В обнаруживается вирус гепатита дельта. Коинфекция гепатита В и дельта диагностирована у 20 миллионов человек, она существенно утяжеляет течение заболевания и приводит к циррозу и раку печени. На сегодняшний день лечения, которое бы эффективно устраняло оба вируса из организма не существует.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Гепатиты: профилактика и лечение, Новые лекарства и их перспективы, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 11:02
Гость

По второй фазе испытаний еще нельзя определить, насколько препарат эффективен, нужно дождаться результатов 3-ей фазы. И в любом случае, это не 2018 год, потому что пациенты на 2-ой фазе получали лечение в течение 2-х лет. И после 2-х годичного цикла оценили его эффект и безопасность. При чем речь идет не об излечении, а только о контроле над болезнью. Т.е. этот препарат больным придется принимать пожизненно. Российский минздрав это не оплатит точно.
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