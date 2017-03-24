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Роспотребнадзор приступил к борьбе с комарами

10:25 24.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Роспотребнадзор начнет борьбу с комарами, которые потенциально могут быть переносчиками вируса Зика, сообщает РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в последнее время завозов в Россию вируса Зика не регистрировалось. Однако риск появления данного заболевания в нашей стране все равно присутствует, так как переносчиками вируса являются некоторые виды комаров. Потенциально опасные виды этих насекомых встречаются в России на территориях с субтропическим климатом.

Роспотребнадзор будет бороться с комарами, в частности, на территории Черноморского побережья. Мероприятия по борьбе с этими насекомыми будут продолжаться до конца сезона, то есть до ноября.

В феврале Роспотребназдор сообщал, что число лабораторно-подтвержденных случаев завоза вируса Зика в Россию достигло 18.

Темы: Вирусные заболевания и их лечение, Здравоохранение и медицина в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 14:31
Россиянин

Конгениально! Бендер отдыхает. А ведь есть еще колорадский жук, клещи...
24.03.2017, 14:21
Камары так же являются разнощиками нового вируса

с симптомами зомби,ранее не известного.
24.03.2017, 13:27
Алиса Картанина

А бороться с ценовым беспределом в магазинах и рынках этот великий смотрящий не собирается? Или этим работничкам хватает их зарплат на помидоры из Узбекистана и Азербайджана и мясо Мироторга ?
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