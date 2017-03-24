Роспотребнадзор приступил к борьбе с комарами

Роспотребнадзор начнет борьбу с комарами, которые потенциально могут быть переносчиками вируса Зика, сообщает РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в последнее время завозов в Россию вируса Зика не регистрировалось. Однако риск появления данного заболевания в нашей стране все равно присутствует, так как переносчиками вируса являются некоторые виды комаров. Потенциально опасные виды этих насекомых встречаются в России на территориях с субтропическим климатом.

Роспотребнадзор будет бороться с комарами, в частности, на территории Черноморского побережья. Мероприятия по борьбе с этими насекомыми будут продолжаться до конца сезона, то есть до ноября.

В феврале Роспотребназдор сообщал, что число лабораторно-подтвержденных случаев завоза вируса Зика в Россию достигло 18.