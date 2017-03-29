Столичных учителей начали обучать приемам первой медицинской помощи

Учителя московских школ начали проходить обучение азам первой медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

Специальный курс для столичных педагогов запущен в медицинском симуляционном центре Департамента здравоохранения Москвы в Боткинской больнице. В курс входит как теоретический материал, так и практические занятия на пациентах-роботах.

Школьным педагогам расскажут о том, что делать при судорогах, тепловом ударе, травмах и ушибах, научат обращаться с дефибриллятором, делать непрямой массаж сердца, применять прием Геймлиха. Также им расскажут как максимально оперативно передать оператору станции скорой помощи всю нужную информацию о пациенте. Курс рассчитан на два дня.

По данным агентства, на сегодняшний день обучение прошли около 160 учителей.