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Столичных учителей начали обучать приемам первой медицинской помощи

10:27 29.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Учителя московских школ начали проходить обучение азам первой медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

Специальный курс для столичных педагогов запущен в медицинском симуляционном центре Департамента здравоохранения Москвы в Боткинской больнице. В курс входит как теоретический материал, так и практические занятия на пациентах-роботах.

Школьным педагогам расскажут о том, что делать при судорогах, тепловом ударе, травмах и ушибах, научат обращаться с дефибриллятором, делать непрямой массаж сердца, применять прием Геймлиха. Также им расскажут как максимально оперативно передать оператору станции скорой помощи всю нужную информацию о пациенте. Курс рассчитан на два дня.

По данным агентства, на сегодняшний день обучение прошли около 160 учителей.

Темы: Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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29.03.2017, 11:46
Гость: Махмут

А зачем учителям учиться пользоваться дефибриллятором. Оно и фельдшеру школьного здравпункта не понадобится. Лучше научите их пуповину перерезать, а то за партой срока не видно.
29.03.2017, 11:18
Гость: Пенсионер П.

Для начала мы сокращаем медсестер в школах.
Потом обучаем учителей вырезать аппендицит.
А может, все-таки вернуть медкабинеты на место?
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