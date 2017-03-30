Минздрав рассказал об изменениях в исследованиях при диспансеризации

Минздрав РФ предлагает исключить из диспансеризации ряд традиционных анализов и заменить их на тесты с доказанной диагностической эффективностью, сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, что в первую очередь в скринингах необходимо делать упор на исследования, которые выявляют заболевания, являющиеся ведущими причинами смертности населения.

Агентство напоминает, что Минздрав в январе текущего года утвердил новый порядок прохождения диспансеризации. В частности из лабораторных тестов исключены клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ брюшной полости. Вместе с тем добавлены исследования, направленные на поиск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких.

Для некоторых исследований была изменена частота их проведения. Так мамография и анализы кала на скрытую кровь рекомендуют проводить раз в два года. А вот электрокардиография будет проводится только мужчинам старше 35 лет и женщинам старше 45 лет.

Новый порядок диспансеризации был разработан на основе рекомендаций ВОЗ. Измененный порядок диспансеризации может вступить в силу с 2018 года.