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В России создан препарат против особо устойчивого туберкулеза

12:01 31.03.2017
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Российская фармкомпания «Инфектекс» завершила клинические испытания нового препарата против туберкулеза, обладающего множественной лекарственной устойчивостью, сообщают «Известия».

Препарат под рабочим названием SQ109 был испытан на 140 пациентах с легочным туберкулезом, обладающим множественной лекарственной устойчивостью. Испытания проходили в семи клинических центрах России. Отмечается, что эффективность лечения этим препаратом составила 80 процентов, что на 20 процентов выше, чем в контрольной группе пациентов, не принимавших новый препарат.

Исследователи говорят, что препарат продемонстрировал безопасность и хорошую переносимость. Препарат воздействует одновременно на три разных компонента бактерии, а также увеличивает противотуберкулезную активность стандартных лекарственных препаратов: изониазида, рифампицина и бедаквилина.

Сейчас фармкомпания приступила к процедуре регистрации в госреестре лекарственных средств. Ожидается, что новый препарат поступит в продажу в 2018 году.

По данным Росстата, на 2015 год в России было зарегистрировано 84,5 тысячи больных туберкулезом. По данным ВОЗ, в мире 10,4 миллиона больных туберкулезом, в том числе 480 тысяч пациентов страдают туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Индии, Китае и России. В 2015 году от туберкулеза умерло 1,8 миллиона человек во всем мире.

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России, Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Новые лекарства и их перспективы, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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