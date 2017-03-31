В России создан препарат против особо устойчивого туберкулеза
Российская фармкомпания «Инфектекс» завершила клинические испытания нового препарата против туберкулеза, обладающего множественной лекарственной устойчивостью, сообщают «Известия».
Препарат под рабочим названием SQ109 был испытан на 140 пациентах с легочным туберкулезом, обладающим множественной лекарственной устойчивостью. Испытания проходили в семи клинических центрах России. Отмечается, что эффективность лечения этим препаратом составила 80 процентов, что на 20 процентов выше, чем в контрольной группе пациентов, не принимавших новый препарат.
Исследователи говорят, что препарат продемонстрировал безопасность и хорошую переносимость. Препарат воздействует одновременно на три разных компонента бактерии, а также увеличивает противотуберкулезную активность стандартных лекарственных препаратов: изониазида, рифампицина и бедаквилина.
Сейчас фармкомпания приступила к процедуре регистрации в госреестре лекарственных средств. Ожидается, что новый препарат поступит в продажу в 2018 году.
По данным Росстата, на 2015 год в России было зарегистрировано 84,5 тысячи больных туберкулезом. По данным ВОЗ, в мире 10,4 миллиона больных туберкулезом, в том числе 480 тысяч пациентов страдают туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Индии, Китае и России. В 2015 году от туберкулеза умерло 1,8 миллиона человек во всем мире.