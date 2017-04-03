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Вупи Голдберг выпустит собственный лекарственный препарат для женщин

13:55 3.04.2017
Вупи Голдберг. Фото с сайта kinopoisk.ru
Вупи Голдберг. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитая голливудская актриса Вупи Голдберг объявила о выпуске собственного лекарственного препарата на основе каннабиса, пишет Daily Mail.

Препарат был создан совместно с калифорнийским экспертом по каннабису Майей Элизабет. В первую очередь он предназначен для снятия периодических болей у женщин. По словам Голдберг на создание препарата ее сподвигли жалобы ее внучек на ежемесячные недомогания.

Актриса отмечает, что эта продукция не предназначена для любителей «кайфануть», так как лекарственная марихуана не дает такого эффекта, она помогает снять боль. Под маркой «Woopi & Maya» будут выпускаться мази, эликсиры для ванн, капли для добавления в чай.

Согласно федеральному закону США марихуана относится к запрещенным веществам, однако более 25 штатов, включая Калифорнию, законодательно разрешили использовать марихуану в медицинских целях.

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