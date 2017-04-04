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Названы страны с самыми плаксивыми младенцами

09:51 4.04.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Британские ученые определили, в какой стране младенцы наиболее плаксивы и капризны. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Pediatrics.

Исследователи из университета Уорика изучили детали жизни 8700 новорожденных детей и их родителей, начиная с первого дня появления на свет и заканчивая 4-м месяцем их жизни. Ученые отмечают, что уже на первых неделях жизни младенцы отличаются друг от друга в том, как часто они плачут. Целью исследования было понять, с чем связаны эти различия в разных странах.

В норме новорожденные плачут около двух часов в первые две недели жизни, 2 часа 15 мину на шестую неделю жизни и около часа на третий месяц жизни. Однако в разных странах данный показатель существенно отличался.

Так, в Канаде 34% новорожденных плакала более 3 часов в день в течение первого месяца жизни. Такой же показатель был характерен для Великобритании. А вот в Дании и Германии всего 5-7 процентов младенцев плакали более положенной «нормы». В Японии же новорожденные вообще прекращали долго плакать по достижении возраста в 10 недель.

Таким образом самые капризные малыши обнаружились в Канаде, Великобритании и Италии. А вот в Японии, Германии и Дании малыши являются наиболее спокойными. Ученые пока затрудняются назвать причину этих различий, считаю что данное исследование стоит продолжить. 

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Наука
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 13:47
Гость: Татьяна Алексеевна

Интересно,кто этим ученым передает подобные сведения? По домам что ли ходят?
04.04.2017, 13:29
Гость: Иван - ответ "Дядя, ты дурак?"

Ты думаешь в Лондоне работают одни дуболомы, которые обязательно будут указывать адрес жертвы, цели, задачи, методики и технологии подготовки материалов? Они это в своих диссертациях уже указали.
04.04.2017, 12:50
Гость: Дядя, ты дурак?

Где в статье вообще упоминается Россия?
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