Названы страны с самыми плаксивыми младенцами

Британские ученые определили, в какой стране младенцы наиболее плаксивы и капризны. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Pediatrics.

Исследователи из университета Уорика изучили детали жизни 8700 новорожденных детей и их родителей, начиная с первого дня появления на свет и заканчивая 4-м месяцем их жизни. Ученые отмечают, что уже на первых неделях жизни младенцы отличаются друг от друга в том, как часто они плачут. Целью исследования было понять, с чем связаны эти различия в разных странах.

В норме новорожденные плачут около двух часов в первые две недели жизни, 2 часа 15 мину на шестую неделю жизни и около часа на третий месяц жизни. Однако в разных странах данный показатель существенно отличался.

Так, в Канаде 34% новорожденных плакала более 3 часов в день в течение первого месяца жизни. Такой же показатель был характерен для Великобритании. А вот в Дании и Германии всего 5-7 процентов младенцев плакали более положенной «нормы». В Японии же новорожденные вообще прекращали долго плакать по достижении возраста в 10 недель.

Таким образом самые капризные малыши обнаружились в Канаде, Великобритании и Италии. А вот в Японии, Германии и Дании малыши являются наиболее спокойными. Ученые пока затрудняются назвать причину этих различий, считаю что данное исследование стоит продолжить.