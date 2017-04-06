Ученые назвали страны с наибольшим количеством курильщиков

Несмотря на активную борьбу с курением во всем мире, количество курильщиков неизменно растет, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Lancet.

По их оценкам число курильщиков в мире на 2015 год составило 933 миллиона человека, а на текущий момент, если скорость их прироста не менялась, должна была превысить миллиард человек. Каждый четвертый мужчина и каждая двадцатая женщина являются никотинозависимыми, уверяют исследователи.

Согласно их подсчетам, большая часть курильщиков живет в азиатских странах. Китай, Индия и Индонезия возглавляют список стран с наибольшим числом никотинозависимых мужчин. А вот курящих женщин больше всего в США, Китае и Индии.

В статье говорится, что больше всего курят мужчины в Кирибати, Индонезии, Лаосе, на Марианских островах и в Армении, а женщины — в Гренландии, Болгарии, Греции, Черногории, Хорватии и Македонии.

Россия занимает 4 место в рейтинге, где курение унесло большее число жизней, уступая только Китаю, Индии и США.

Однако есть страны, где общее число курильщиков снизилось, а число людей, курящих ежедневно упало на 28 процентов для мужчин и 34 процента для женщин за период с 1990 года и по 2015.

Исходя из своего исследования, ученые считают, что необходимо предотвращать в первую очередь первичное употребление табака, а также помогать людям покончить с этой пагубной привычкой. Они также считают, что меры по борьбе с курением надо сосредоточить на странах с низким и средним уровнем доходов.