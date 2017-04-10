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Ученые нашли причину возникновения прыщей на лице

10:04 10.04.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Американские ученые выявили основную причину развития воспалительных заболеваний кожи, в частности, акне.

С проявлениями акне сталкиваются 80-85 процентов людей, особенно в переходном возрасте. Данное заболевание связано с воспалением волосяных фолликулов на коже, причины которого окончательно не выяснены.

Как пишет EurekAlert! Ученые исследовали образцы, взятые с кожи лица у 72 человек у 38 из которых было акне. В ходе исследований обнаружилось, что у добровольцев, страдающих от акне, преобладали на коже бактерии Propionibacterium acnes.

Данные микроорганизмы выделяют токсины, которые и вызывают воспаление кожи. У тех добровольцев, у которых не наблюдалось воспалительных реакций кожи, микрофлора кожи лица была разнообразнее, что, по мнению исследователей, позволяет сбалансировать негативное влияние Propionibacterium acnes.

Таким образом, ученые считают, что для предотвращения развития акне, гораздо важнее поддерживать естественный баланс микрофлоры кожи лица, нежели при помощи антибактериальных препаратов уничтожать сразу все микроорганизмы.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире, Здоровье, Открытия в области медицины и здоровья

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Комментарии читателей
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10.04.2017, 10:48
мик

Интересно почему открытие состоялось? Из за того, что крем от прыщей кто то покупать будет или из за тяги к знаниям??!
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